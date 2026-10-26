Galatasaray - Fenerbahçe Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray evinde bu akşam saat 21.30’da Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Dev karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Marco Asensio ve Nathan Ake, kadroda yer almayacak. Öte yandan sakatlığını atlatan sağ bek Mert Müldür'ün bu akşam takıma geri dönme ihtimali bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ise Portekizli yıldız Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Peki derbide kimler oynayacak? Galatasaray - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, dev derbide kozlarını paylaşacak.
Ligin geride kalan 8 haftasında Galatasaray, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 19 puan topladı. Ligde son olarak Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Lille takımını 4-2'lik skorla geçerek derbi öncesi moral buldu.
Fenerbahçe ise ligin ilk 8 haftasında 16 puan topladı. Sarı-lacivertliler, oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Ligde geçtiğimiz hafta Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde ise evinde Slavia Prag'la 2-2 berabere kaldı.
17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 117 yıllık ezeli rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 406 maçtan 150'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 131 kez galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 508 golle karşılık verdi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ise 138 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 53, Galatasaray'ın ise 39 galibiyeti bulunurken 46 maçta taraflar yenişemedi. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 165, sarı-kırmızılılar ise 137 gol kaydetti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında lig tarihindeki derbilerde ilk golü atan taraf, kolay kolay kaybetmiyor. Rekabette bugüne kadar oynanan 138 lig mücadelesinde ilk golü atan taraf sadece 10 kez mağlup oldu. Söz konusu maçlarda Galatasaray ilk golü attığı 34 müsabakadan galibiyetle ayrılırken, Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 48 karşılaşmayı kazandı.
İki takım arasındaki müsabakaların 26'sı gollü beraberliklerle sona erdi. Bu maçların 12'sinde ilk golü Fenerbahçe kaydederken, 14 maçta ise Galatasaray öne geçtiği müsabakada rakibine yakalandı. İki ekibin bugüne kadar oynadığı 138 lig maçının 20'sinde ise gol sesi çıkmadı.
Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan derbilerde skor yükünü yabancı futbolcular sırtlıyor.
Son 13 sezonda oynanan 30 derbide sarı-kırmızılı ekip 29, sarı-lacivertli takım ise 20 gol kaydetti. Bu müsabakalarda atılan 49 golün 41'ini yabancı futbolcular, 8'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin de 16 golü yabancı futbolculardan geldi. Türk oyuncular ise her iki takımda da 4'er gole imza attı.
Bununla birlikte iki ezeli rakip arasındaki mücadelelerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 18 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere son 20 randevusunda hakemler, 16 kırmızı kart ve 147 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 20 maçta sarı-lacivertli futbolcular 11, sarı-kırmızılı oyuncular da 5 kırmızı kartla cezalandırıldı.
DERBİNİN HAKEMİ KİM?
Rams Park'ta oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Dev derbi, saat 21.30'da beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
MAÇTAN DETAYLAR
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 139'uncu kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin 53-39 üstünlüğü bulunuyor (46B).
Fenerbahçe'yi konuk ettiği son Süper Lig maçını 3-0 kazanan Galatasaray, ezeli rakibini üst üste 2+ iç saha karşılaşmasında mağlup ettiği son seriyi Aralık 2012-Ekim 2014 arasında yakaladı (3G).
Süper Lig'de çıktığı son üç maçı kazanan Fenerbahçe, üst üste 4+ galibiyet aldığı son seriyi Ekim-Kasım 2025 arasındaki beş karşılaşmalık süreçte yakaladı.
Galatasaray, Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettiği maçtan bu yana Süper Lig'de oynadığı 39 iç saha karşılaşmasının hiçbirinde mağlup olmadı (31G 8B). Sarı-kırmızılılar, kulüp tarihinde üst üste 40+ iç saha maçında yenilmediği tek seriyi Mayıs 2017-Kasım 2019 arasında yakaladı (41 maç).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla gole kapama yapan takım olan Fenerbahçe (5), son dört karşılaşmada da gol yemedi. Sarı-lacivertliler, aynı sezonda üst üste beş maçta kalesini gole kapattığı son seriyi 2015/16'da Vitor Pereira yönetiminde yakaladı.
Süper Lig'de bu sezon en uzun süre skor avantajıyla oynayan takım olan Fenerbahçe (443:23), Okan Buruk'un göreve geldiği 2022/23'ten bu yana Galatasaray ile karşılaştığı sekiz lig maçının toplamında sadece 19 dakika skor üstünlüğü elde edebildi.
Victor Osimhen, Galatasaray kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu beş resmi maçta dört golde pay sahibi oldu (3 gol & 1 asist) ve bu karşılaşmaların hiçbirinden mağlup ayrılmadı (3G 2B).
Galatasaray forması giydiği dönemde Süper Lig'de Fenerbahçe'ye iki gol atan Kerem Aktürkoğlu (Ocak 2023 & Kasım 2021), lig tarihinde bu rekabette iki takımın formasıyla da gol sevinci yaşayan dördüncü isim olmak istiyor (Tanju Çolak, Saffet Sancaklı & Şevki Şenlen).
Okan Buruk (4G 3B 1M), Galatasaray tarihinde Fatih Terim (7) ve Gündüz Kılıç'ın (5) ardından Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 5+ kez mağlup eden üçüncü teknik direktör olmak istiyor.
İsmail Kartal (3G 1B 1M), Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'ı en fazla mağlup eden Türk teknik direktör olmak için sahaya çıkacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, Oğuz, Greenwood, Kerem, Lukaku