Dev deplasman öncesi sarı-lacivertli taraftara özel jest! Tribünde ne dağıtılacak?
15:16, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 15:20, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Dev deplasman öncesi sarı-lacivertli taraftara özel jest!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için sarı-lacivertli taraftarlar için sürpriz bir hazırlık yapıldı.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde deplasman tribünündeki taraftarları ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe taraftarına yağmurluk ve bere
A Spor'un aktardığı bilgiye göre, Galatasaray deplasmanına gidecek Fenerbahçe taraftarlarına yağmurluk ve bere dağıtılacak.
Sarı-lacivertli taraftarların RAMS Park'ta takımlarını destekleyeceği kritik karşılaşma öncesinde yapılan hazırlığın, deplasman tribünündeki taraftarlara yönelik olduğu belirtildi.
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