Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: Derbiden tek isim var
14:42, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 14:52, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Futbol istatistik sitesi Sofascore, Süper Lig'de 9. haftanın 11'ini belirledi. Çaykur Rizespor’u 4-3 mağlup eden Trabzonspor, üç futbolcusuyla kadroda öne çıktı. Galatasaray’ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe derbisinden ise yalnızca bir oyuncu haftanın 11’ine girebildi. İşte haftanın kadrosu...
Andreas Gianniotis (Kasımpaşa) 8 puan
Lumbardh Dellova (Amedspor)
Amar Gerxhaliu (Erzurumspor) 7.9 puan
Chidozie Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor) 9.3 puan
Berkan Kutlu (Kocaelispor) 8.5 puan
Alexis Antunes (Göztepe) 8.1 puan
Ruan (Alanyaspor) 8.4 puan
Ernest Muçi (Trabzonspor) 9.3 puan
Aral Şimşir (Trabzonspor) 8.1 puan
Franculino (Trabzonspor) 8.5 puan
Victor Osimhen (Galatasaray) 8.2 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi