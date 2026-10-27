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Fenerbahçe’nin efsane kaptanından flaş sözler: Asensio sonrasında yeni bir kriz kapıda

Fenerbahçe’nin efsane kaptanından flaş sözler: Asensio sonrasında yeni bir kriz kapıda

10:10, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 10:12, 27/10/2026, Salı
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Fenerbahçe’nin efsane kaptanından flaş sözler: Asensio sonrasında yeni bir kriz kapıda
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından ve teknik direktör Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımı bir konu hakkında adeta uyardı.

Fenerbahçe, derbiden umduğunu bulamadı. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk 20 dakikada oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. Müsabakanın 26. dakikasında bir topu direkten dönen Fenerbahçe, 29. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı. Golün ardından mental olarak düşen ve pas yapmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 44. dakikada yine Osimhen'in golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin estetik golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 90. dakikada net bir pozisyondan faydalanamadı ve sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.



Greenwood da Asensio olumsuzluğuna eklenebilir

Karşılaşma sonrasında Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 yenildiği derbi mücadelesini Kısa Paslar kanalında yorumladı. Demirel, Mason Greenwood'un oyundan çıkmasının konuşulacağını ve bu durumun böyle devam etmesi hâlinde Asensio sürecinde yaşanan olumsuzlukların Greenwood için de yaşanabileceğini ifade etti. Demirel şu ifadeleri kullandı:

“Tabii ki bunun kararını hoca veriyor ama yapılan değişiklikler de 54'te geldi ki 54'ten sonra Greenwood'un çıkması bence konuşulabilir. Ama baktığınızda da değişiklikler oyun anlamında biraz etki etti Fenerbahçe'ye. Ama Greenwood'un çıkması onun da çıkışından anladığınız kadarıyla biraz vücut dili düşürdü.”

“Şimdi şöyle bir şey var; Greenwood'u geçen maçlarda da yine yanılmıyorsam 60'ıncı dakikalarda, 55'inci dakikalarda çıkardığında Greenwood yine surat asık bir şekilde çıktı oyundan. Bunlar ilerleyen maçlarda size karşı tepki olarak gelebilir Greenwood açısından konuşuyorum. Çünkü bir Asensio olumsuzluğu vardı, şimdi buna bir de Greenwood eklenebilir diye düşünüyorum.”


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Başlıklar :fenerbahçevolkan demirelmason greenwood
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