Derbi kavgasının faturası ağır olabilir: İşte iki yıldızı bekleyen cezalar
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan kavga, Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown'ın alabileceği cezaları gündeme taşıdı. İki futbolcu da kırmızı kart görürken, PFDK'ya hangi gerekçeyle sevk edilecekleri ceza miktarını belirleyecek.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılıların savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen gerginlik, iki futbolcunun birbirini tutarak yere düşmesiyle kavgaya dönüştü.
Teknik heyetler, futbolcular ve güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, diğer oyuncuların da dahil olduğu arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olayların ardından iki futbolcu da kırmızı kartla cezalandırıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Futbol Disiplin Talimatı'na göre, saldırı eyleminde bulunan futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilebiliyor. Kavga eylemi için öngörülen ceza ise 3 ila 5 müsabakadan men olarak uygulanıyor.
Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'ın hangi gerekçeyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edileceği, alabilecekleri ceza açısından belirleyici olacak.
Abdülkerim Bardakcı, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını göreceksiniz!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli Archie Brown ise boynundaki yarayı göstererek, "Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" dedi.