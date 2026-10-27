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Ballon d’Or ödül töreninde büyük sürpriz: Herkes şaşırdı ve bir ilk yaşandı

Ballon d’Or ödül töreninde büyük sürpriz: Herkes şaşırdı ve bir ilk yaşandı

09:26, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:27, 27/10/2026, Salı
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Ballon d’Or ödül töreninde büyük sürpriz: Herkes şaşırdı ve bir ilk yaşandı
Ballon d’Or'un sahibi belli oldu

Bayern Münih ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Harry Kane, 2025-26 sezonunun en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kariyerinde ilk kez kazandı. Birçok futbolseverin ödülün sahibi olarak beklediği Mbappe ise ikinci sırada yer aldı.

Ödülün 70. kez sahibini bulduğu İngiltere'nin başkenti Londra'daki Palladium Tiyatrosu'nda düzenlenen tören, 1956'da ilk Ballon d'Or'u kazanan İngiliz futbolcu Stanley Matthews'un anısına ilk kez Paris dışında yapıldı. Sunuculuğunu Thierry Henry ile Kate Scott'ın yaptığı ödül töreni, kent merkezindeki yoğun trafik nedeniyle 45 dakika gecikmeyle başladı.

Oylamada Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe ikinci, Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise geçen sezon Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ve geçen yaz London City Lionesses'a transfer olan İspanyol yıldız Alexia Putellas, 2021 ve 2022'nin ardından Ballon d'Or ödülünü üçüncü kez kazandı.


Ödülü 25 yıl sonra kazanan ilk İngiliz

33 yaşındaki Kane, 2001'de Michael Owen'dan sonra Ballon d'Or'a uzanan ilk İngiliz futbolcu oldu. Kane, Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979) ve Michael Owen'ın ardından ödülü alan beşinci İngiliz olarak tarihe geçti.

İngiliz futbolcu, 1980 ve 1981'de ödülü art arda kazanan Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana Ballon d'Or'u alan ilk Bayern Münih oyuncusu olmayı başardı. Harry Kane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 51 maçta 61 gol atarak kulüp tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olmuştu. Yıldız futbolcu, milli takımla birlikte 73 kez fileleri havalandırmıştı.

Kane, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda da 6 gol atarak İngiltere'nin üçüncülüğünde önemli rol oynadı.


"Söyleyecek söz bulamıyorum"

Ödül töreninde konuşan Kane, "Söyleyecek söz bulamıyorum. Burada, Londra'da olmak bunu daha da özel kıldı. Bana oy veren herkese teşekkür ederim. Bu yıl zor bir seçim olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu gece salonda dünya klasında oyuncular var. Tüm kazananları ve adayları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve ailesine teşekkür eden Kane, geçen hafta kulübün tesisinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany'ye de seslenerek, "Vinny, sana acil şifalar diliyorum. Umarım bu sana biraz enerji vermiştir." dedi.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise Kane'i tebrik ederek, "Performanslarını anlatacak övgü sözcüklerim uzun zaman önce tükendi ama futbol dünyasının seni artık resmen ödüllendirdiğini görmekten mutluluk duyuyorum. 25 yıl aradan sonra bu büyük ödülü kazanan ilk İngiliz olmak bunu daha da özel kılıyor. Seni liderimiz olarak görmek bizim için büyük şans." diye konuştu.


Başlıklar :harry kaneballon dorbayern münih
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