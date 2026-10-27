Abdülkerim Bardakcı’dan kavga sonrası flaş mesaj: “Videoyu izleyin”
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içinde yaşanan kavga gündem oldu. Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında çıkan gerginlik sonrası iki futbolcu da kırmızı kart gördü. Abdülkerim Bardakcı, olayın ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Sahanın ortasında birbirine giren Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown, diğer oyuncuların müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.
Yaşanan olayların ardından iki futbolcu da kırmızı kartla cezalandırıldı.
Galatasaraylı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, derbi sonrası yaşanan kavgayla ilgili konuştu.
Tecrübeli futbolcu, "Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını göreceksiniz!" ifadelerini kullandı.
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın maç sonu o açıklaması