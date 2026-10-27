Abdülkerim Bardakcı’dan kavga sonrası flaş mesaj: “Videoyu izleyin”

Derbi sonrası ortalık karıştı: İki futbolcu sahanın ortasında kavgaya tutuştu

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından saha içinde gerginlik yaşandı. Kerem Aktürkoğlu ile Sallai arasında başlayan tartışmaya diğer futbolcular müdahale etti. Ardından Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında kavga çıkarken Guendouzi ile Galatasaray'ın analistinin de gerginlik yaşadığı görüldü.