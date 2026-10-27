Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçeli isme övgü: "Harika oynadı"
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından yaşanan kavga gündemin ilk sırasına yerleşti. Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır ise maç sonu açıklamalarında Fenerbahçeli oyuncuya övgüde bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yaşanan kavga, derbinin önüne geçerken Uğurcan Çakır'ın maç sonu açıklamaları da gündem oldu.
Milli kaleci, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken Fenerbahçe kalecisi Ederson'un da farkın açılmasını önlediğini belirtti.
Uğurcan Çakır, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarım harikaydı. İç saha baskısını rakibe gösterdik. Oyun başından itibaren ilk yarı müthiş performans sergiledik. Herkesi çok kutluyorum. Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Oyunun tamamen hakimi bizdik. Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi."