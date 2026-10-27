Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçeli isme övgü: "Harika oynadı"

Uğurcan Çakır, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarım harikaydı. İç saha baskısını rakibe gösterdik. Oyun başından itibaren ilk yarı müthiş performans sergiledik. Herkesi çok kutluyorum. Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Oyunun tamamen hakimi bizdik. Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi."