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Derbide kimsenin fark etmediği pozisyon: Maçın kaderini mi değiştirdi?

Derbide kimsenin fark etmediği pozisyon: Maçın kaderini mi değiştirdi?

09:44, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:47, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Derbide kimsenin fark etmediği pozisyon: Maçın kaderini mi değiştirdi?
Derbiden bir görüntü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmada yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği sarı-lacivertlileri Osimhen'in golleriyle 2-1 yendi. Müsabakanın ilk yarısında oyunun hakimi olan sarı-kırmızılı ekip, 29 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe oyunda dengeyi kurarken İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikada attığı şık golle fark 1'e indi: 2-1. Maçın devamında bir süre sarı-kırmızılı ekip baskılı oynasa da son anlarda konuk takım gol için yüklendi. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince Galatasaray, derbiden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.


Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tartışmalı pozisyonları

Karşılaşma sonrasındaysa Trio programında mücadeledeki tartışmalı pozisyonlar yorumlandı. İşte derbideki tartışmalı pozisyonlar için yapılan yorumlardan bazıları:


SKRINIAR'IN MÜDAHALESİNDE KARAR NE OLMALIYDI?
Bülent Yıldırım
: Skriniar'ın topu zeminden kalktığı anda bakıyoruz ve hafif bir kontak sayılabilecek bir pozisyon. Evet hakem sarı kart dese saygı duyardım ancak maç çok gergin başladı. En azından burada bir genel uyarı yapsa daha iyi olurdu.
Markus Merk:
 Baktığınız zaman Batrakov pozisyonu abartıyor. Bana göre sarı kart değil ancak sarı kartı gösterme sınırında bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.

BATRAKOV'UN POZİSYONU PENALTI MI?
Markus Merk:
 Pozisyonda temas var ancak futbolseverler baktığınız zaman bir temas olduğu zaman hemen penaltı beklentisine giriyor. Ufak bir temas gerçekleşmiş bana göre penaltı yok.
Bülent Yıldırım:
 Doğal bir temas var. Bu futbol içinde olan bir temas. Penaltı değil.

LEMINA'NIN SERBEST VURUŞTA YERDE KALDIĞI POZİSYON
Bülent Yıldırım:
 Bir kartlık ihlal olsaydı zaten serbest vuruşu başlatmadan önce kart gösterirdi. Tartışılacak bir şey yok.
Markus Merk:
 Top daha oyuna girmeden bir temas vardı. Burada belki Lukaku aleyhine bir faul verilebilirdi. Biz izlerken yoruma açık bir pozisyon olduğunu görüyoruz.


FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
Markus Merk:
Çok net ama zor bir pozisyon. İnsanlar ele temas var diyebilir, ama çok net görüyoruz ki topun gidiş yönüne doğru oyuncu tehlikeyi seziyor ve iki kolunu da kendisine çekiyor. Penaltı söz konusu değil.
Bülent Yıldırım:
Lucas Torreira'nın kolu açıkken baktığımızda sağ kolu yakalansa ve bloklaşsa çok net tartışılacaktı. Ancak Torreira risk gördüğü anda kolunu çekti, kolu kapalıyken temas gerçekleşti. Devam kararı doğru.

Trio programında genel olarak hakemin maçın kaderini değiştiren bir hata yapmadığı ifade edildi.

Başlıklar :galatasarayfenerbahçetrendyol süper lig
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