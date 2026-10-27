Askerlik yerleri belli oldu! Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, e-Devlet üzerinden askerlik yapacakları birliği öğrenebilecek. Peki, askerlik yeri nasıl sorgulanır, sevk tarihleri ne zaman?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kasım, Aralık 2026 ve Ocak 2027 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." denildi.

2026 Kasım celbi askerlik yerleri nereden nasıl öğrenilir?

Askerlik yerlerini sorgulamak isteyen yükümlüler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak Milli Savunma Bakanlığının "Askerliğim" hizmeti üzerinden görev yapacakları birlikleri ve sevk tarihlerini görüntüleyebilecek.

26 Kasım celbi sevk tarihi

Milli Savunma Bakanlığının yayımladığı takvime göre Kasım 2026 sınıflandırma döneminde askerlik yapacak yükümlüler üç farklı grupta sevk edilecek.

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 5 Kasım 2026

Er (2. grup): 3 Aralık 2026

Er (3. grup): 7 Ocak 2027

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