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Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-devlet 2026: MSB askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-devlet 2026: MSB askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

16:43, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 16:43, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-devlet 2026: MSB askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 Kasım celbi askerlik yerleri için yükümlülerin beklediği açıklama tarihi belli oldu. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki adaylar, askerlik görevlerini hangi birliklerde yerine getireceklerini öğrenmek için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya odaklandı. Askerlik sınıflandırma sonuçlarının ekim ayının sonunda erişime açılması beklenirken, adaylar sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını da araştırıyor. Sonuçlar açıklandığında yükümlüler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle askerlik yerlerine ilişkin bilgilere ulaşabilecek. Kasım celbi kapsamında silahaltına alınacak adaylar için sınıflandırma sonuçları, askerlik hazırlıklarının planlanması açısından önem taşıyor. Bu nedenle açıklamanın yapılacağı gün ve sorgulama ekranına erişim yöntemi yakından takip ediliyor. Peki, MSB Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, 2026 askerlik sınıflandırma sonuçları hangi gün belli olacak? Askerlik yeri e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı 2026 Kasım celbi için gündeme geldi. Askerlik görevini kasım döneminde yerine getirecek yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru doğrultusunda askerlik yerlerinin ekim ayının sonunda erişime açılması planlanıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, hangi birliklerde görev yapacaklarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemleri için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılacak. Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlüler, açıklama tarihinin yanı sıra sonuç ekranına nereden ulaşabileceklerini ve sınıflandırma bilgilerinin nasıl görüntüleneceğini de araştırıyor. Peki, 2026 Kasım celbi askerlik yerleri ayın kaçında açıklanacak? Yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sonuçları nereden öğrenilecek? İşte MSB askerlik yeri sorgulama sürecine ilişkin detaylar…

MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı 2026 Kasım celbi için gündeme geldi. Askerlik görevini kasım döneminde yerine getirecek yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru doğrultusunda askerlik yerlerinin ekim ayının sonunda erişime açılması planlanıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, hangi birliklerde görev yapacaklarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama işlemleri için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kullanılacak. Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen yükümlüler, açıklama tarihinin yanı sıra sonuç ekranına nereden ulaşabileceklerini ve sınıflandırma bilgilerinin nasıl görüntüleneceğini de araştırıyor. Peki, 2026 Kasım celbi askerlik yerleri ayın kaçında açıklanacak? Yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sonuçları nereden öğrenilecek? İşte MSB askerlik yeri sorgulama sürecine ilişkin detaylar…

2026 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

2026 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2026 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler. T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?2026 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler. T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Başlıklar :askerlikaskerlik yerleriMSB
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