TFF'den iki önemli karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı kararları duyurdu. Açıklamaya göre Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilirken Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığına Anthony Taylor atandı.

A MİLLİ TAKIM'DA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Sergen Yalçın'ın A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirildiği belirtildi. Deneyimli teknik adam ve ekibiyle dört yıllık sözleşme imzalandı.

MHK'NİN YENİ BAŞKANI ANTHONY TAYLOR

Federasyonun açıkladığı bir diğer önemli karar ise Merkez Hakem Kurulu'nda yapılan değişiklikler oldu. Halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor, MHK Başkanlığına getirildi.

MHK üyeliklerine ise kadın hakemlerden sorumlu eğitimci Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek atandı.

YAYIN İHALESİNİN TARİHİ ÖNE ALINDI

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinin sonuçlandırılacağı tarihte de değişikliğe gitti. Daha önce 13 Ocak olarak açıklanan bitiş tarihi, Yayın İhale Komisyonu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda 30 Kasım'a çekildi.

HAKEM AÇIKLAMALARINA YENİ DÜZENLEME

Toplantıda alınan kararlar arasında Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılacak değişiklik de yer aldı. Buna göre maç öncesinde ve sonrasında hakemler hakkında yapılan açıklamalara uygulanacak cezalara ilişkin özel bir düzenleme getirilecek.

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