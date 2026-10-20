Sergen Yalçın ayağının tozuyla açıkladı! Yeniden milli takıma çağrılacak

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Montella döneminde kadro dışı kalan Berke Özer'le ilgili konuştu. Yalçın, Lille forması giyen kaleciyle ilgili kararını net şekilde duyurdu.

Sergen Yalçın'ın konuyla alakalı açıklamaları şöyle:

"Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz."

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