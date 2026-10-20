Sergen Yalçın ayağının tozuyla açıkladı! Yeniden milli takıma çağrılacak
13:48, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:54, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Sergen Yalçın, A Milli Takım'da Montella'nın yerine göreve getirildi.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, bir süredir teknik ekiple yaşadığı sorun nedeniyle ay-yıldızlı ekibin kadrosuna alınmayan Berke Özer'le ilgili konuştu.
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Montella döneminde kadro dışı kalan Berke Özer'le ilgili konuştu. Yalçın, Lille forması giyen kaleciyle ilgili kararını net şekilde duyurdu.
Sergen Yalçın'ın konuyla alakalı açıklamaları şöyle:
"Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum. Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz."
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Başlıklar :Sergen YalçınA Milli Futbol TakımıBerke Özer