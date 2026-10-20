Sergen Yalçın'dan TFF'nin maaş sorusuna flaş yanıt
11:14, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 11:42, 20/10/2026, Salı
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Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında Gaziantep FK ve Beşiktaş takımları, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştı. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının başında yer aldı.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olması beklenen Sergen Yalçın'ın, TFF yetkilileri ile yaptığı ön görüşmede maaş sorusuna flaş bir yanıt verdiği ortaya çıktı.
A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Prensip anlaşması sağlanan tecrübeli teknik adamın, TFF ile gerçekleştirdiği ön görüşmede maaş konusuyla ilgili dikkat çeken bir konuşma yaptığı öğrenildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Sergen Yalçın, bugün Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giderek resmi imzayı atacak.
Öte yandan 53 yaşındaki teknik adam, yönetimden herhangi bir ücret talebinde bulunmadı. Yalçın'ın, "Söz konusu A Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
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Başlıklar :Sergen YalçınTFFA Milli Futbol Takımı