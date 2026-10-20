Sergen Yalçın'ın geçmişteki sözleri yeniden gündem oldu! "O tazminatı alırım"

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yerine göreve Sergen Yalçın getiriliyor. TFF, Yalçın ile prensip anlaşmasına varırken resmi duyurunun bugün yapılması bekleniyor.

Öte yandan TFF'nin, Sergen Yalçın ile 2027 yazındaki seçime kadar geçerli sözleşme imzalayacağı öğrenilse de deneyimli teknik adamın 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı da konuşuluyor. NTV Spor'da yer alan habere göre bu iddialar sonrası deneyimli teknik adamın geçmişte imzaladığı kısa süreli sözleşmeler üzerine yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.

Beşiktaş'taki ilk döneminde konuyla ilgili açıklama yapan Sergen Yalçın, "Üç yıllık teklif gelse kabul etmem. Ben bir yıllık anlaşma yapıyorum. Üç sene kontrat yaparsam oraya tazminatı koyarım sonra da o tazminatı senden alırım. Kulübü böyle bir şeyin altına sokmak istemiyorum. Gerek yok. Biz zaten buradayız. Ben kulübümü zor duruma sokmak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük kariyerinde anlaştığı takımlarla yaptığı sözleşmelerin süreleri şöyle:

Gaziantepspor: 1.5 yıl

Sivasspor: 1+1 yıl

Kayserispor: Yarım sezonluk

Eskişehirspor: 1 yıl

Konyaspor: 4 aylık sözleşme

Alanyaspor: Kasım ayında geldi, sezon sonuna kadar imzaladı

Yeni Malatyaspor: 1 yıl

Beşiktaş (İlk dönem): 1.5 yıl

Antalyaspor: Yarım sezon

Beşiktaş (İkinci dönem): Ağustos 2025'te geldi, sezon sonuna kadar imzaladı

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Rıdvan Dilmen’den flaş Sergen Yalçın açıklaması: ‘Açık konuşalım’