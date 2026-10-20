Rıdvan Dilmen’den flaş Sergen Yalçın açıklaması: ‘Açık konuşalım’
09:10, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:14, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
A Milli Futbol Takımımızda Sergen Yalçın dönemi başlamak üzere. Bu konuyla ilgili Rıdvan Dilmen’den çarpıcı bir açıklama geldi.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8’de açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım’ın, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardığı haberlerini değerlendiren Dilmen, şu ifadeleri kullandı:
“Futbolumuz için hayırlı olsun.”
“Sergen Yalçın iyi de tanıdığım için biliyorum, açık konuşalım hayali A Milli Takım'dı. Her zaman hayali A Milli Takım'dı.”
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