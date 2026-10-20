Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 20 Ekim Salı maç programı
20 Ekim Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan, birbirinden önemli karşılaşmalarla devam edecek. Temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag ile kozlarını paylaşırken Manchester City, AEK ile karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ise deplasmanda Stuttgart’a konuk olacak. Peki akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? İşte 20 Ekim Salı gününün maç programı.
Futbol dünyasının dev sahnesi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak kritik grup ve lig aşaması karşılaşmalarıyla devam ediyor. Spor tutkunlarının kilitlendiği "Bugün hangi maçlar var, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları ve günün fikstürü açıklandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu mücadelede Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. Günün diğer öne çıkan Devler Ligi randevularında ise İngiltere devi Manchester City, sahasında Yunan ekibi AEK'i konuk ederken; İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ise zorlu deplasmanda Stuttgart ile kozlarını paylaşacak. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 20 Ekim Salı gününün maç programı.
Bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi 20 Ekim Salı maç programı
14:00 Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Gençlik Ligi Yayın Yok
15:00 PSG - Barcelona UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
17:00 Manchester City - AEK Athens UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
18:10 Al Taawon - Al Qadsiah Suudi Arabistan Pro Lig HT Spor
19:45 Fenerbahçe - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
19:45 Sabah Bakü - Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
21:00 Al Nassr - Neom Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
22:00 Roma - Slovan Bratislava UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Porto - PSV UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Liverpool - Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Manchester City - AEK UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Napoli - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 PSG - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Stuttgart - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor.