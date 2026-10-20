Emekliye ek ödeme tablosu netleşti: İkinci maaş gibi hesaplara yatacak
Ekim 2026 emekli banka promosyonları ve güncel ödeme tutarları, maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bankalar, emekli müşterilerin ilgisini çekmek amacıyla maaş promosyonlarının yanı sıra ek ödül ve çeşitli bankacılık avantajlarını içeren kampanyalar sunuyor. Bazı kampanyalarda nakit promosyon tutarı 35 bin TL seviyesine ulaşırken, ek koşulların dahil edildiği toplam avantaj paketlerinde 90 bin TL'ye kadar çıkan teklifler de dikkat çekiyor. Ancak açıklanan yüksek tutarların tamamının doğrudan nakit olarak ödenip ödenmediği, emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Maaşını taşıyarak daha yüksek promosyon almak isteyen vatandaşlar, bankaların ödeme şartlarını, taahhüt sürelerini ve ek kampanya koşullarını karşılaştırıyor. Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de kendilerine sunulan promosyon imkanlarını araştırıyor. Peki, Ekim 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? 90 bin TL'lik toplam avantajın ne kadarı nakit ödeniyor? İşte banka banka emekli promosyon kampanyaları ve başvuru şartları…
Emekli promosyonu Ekim 2026 kampanyalarında 90 bin TL'ye ulaşan teklifler gündeme geldi. Emekli maaşını bankadan alan vatandaşlar, yeni dönemde sunulan nakit promosyonları ve ek avantajları inceleyerek kendileri için uygun kampanyayı belirlemeye çalışıyor. Bankalar arasındaki müşteri kazanma yarışı kapsamında maaş taşıma taahhüdüne bağlı ödemelerin yanı sıra kredi kartı harcamaları, otomatik fatura talimatları ve farklı bankacılık ürünleri üzerinden ek ödüller sunulabiliyor. Bu nedenle bazı kampanyalarda duyurulan toplam avantaj tutarı, doğrudan hesaba yatırılan nakit promosyondan daha yüksek olabiliyor. Ekim ayında açıklanan kampanyalarda 35 bin TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri ve ek koşullarla 90 bin TL seviyesine ulaşan toplam teklifler öne çıkıyor. Emekliler ise bu tutarların hangi şartlarla kazanılabildiğini, ne kadarının nakit olduğunu ve maaş taşıma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek istiyor. Peki, 90 bin TL emekli promosyonu gerçekten nakit olarak mı ödeniyor? Bankaların kampanyalarından yararlanmak için hangi şartlar aranıyor? İşte emeklilerin merak ettiği ödeme ayrıntıları…
EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI EKİM AYINDA 35 BİN TL'YE ÇIKTI
Bankaların ekim ayına ilişkin emekli promosyon kampanyalarında yeni tutarlar belli oldu. Emekli maaşını farklı bir bankaya taşıyan veya mevcut bankasında 3 yıllık taahhüt veren hak sahipleri, maaş tutarlarına göre promosyon ödemesi alabiliyor. Bankalar, temel promosyon tutarlarının üzerine çeşitli kampanyalar ekleyerek ödemeleri artırıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartıyla belirli miktarda harcama yapılması veya yeni emekli müşterilerin bankaya kazandırılması gibi koşullarla toplam promosyon tutarı 35 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.
90 BİN TL DETAYI
Emeklilerin en çok araştırdığı konuların başında en yüksek promosyon veren banka ve 90 bin TL'lik kampanyaların koşulları geliyor.
Bazı bankalar, emekli müşterilerine yönelik sundukları toplam avantaj paketinin 90 bin TL'ye ulaştığını duyuruyor. Ancak bu tutarın tamamı karşılıksız nakit promosyon olarak ödenmiyor.
Örneğin bir banka, 20 bin TL nakit emekli promosyonunun yanında 70 bin TL faizsiz kredi imkanı sunabiliyor.
Bu durumda toplam 90 bin TL'lik paketin yalnızca 20 bin TL'si geri ödemesiz promosyondan oluşuyor. Kalan 70 bin TL ise belirlenen vadede bankaya geri ödenmesi gereken kredi niteliği taşıyor.
Dolayısıyla en yüksek banka promosyonunu araştıran emeklilerin, nakit ödeme ile faizsiz kredi avantajını birbirinden ayırması önem taşıyor.
EMEKLİ MAAŞINA GÖRE BANKA PROMOSYONU NASIL HESAPLANIYOR?
Emekli promosyonu ödemelerinde temel tutarlar, hak sahibinin aldığı aylık maaşa göre belirleniyor.
Bankalar promosyon hesaplamasında dört farklı maaş dilimini esas alıyor:
10.000 TL'nin altında emekli maaşı alanlar
10.000 TL ile 14.999 TL arasında maaş alanlar
15.000 TL ile 19.999 TL arasında maaş alanlar
20.000 TL ve üzerinde emekli maaşı alanlar
Maaş tutarı yükseldikçe bankaların sunduğu temel promosyon ödemeleri de artıyor.
Bankalar belirlenen asgari promosyon tutarlarının üzerinde ödeme yapabiliyor. Bu nedenle aynı maaşı alan iki emeklinin farklı bankalardan alabileceği promosyon miktarı değişebiliyor.
BANKA PROMOSYONU ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?
Emekli promosyonu almanın temel koşulu, maaşın 3 yıl boyunca aynı bankadan alınacağının taahhüt edilmesi.
SGK kapsamında maaş alan emekliler ile dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor.
Ancak bankaların daha yüksek tutarlı kampanyalarında ek koşullar bulunabiliyor.
Bu koşullar arasında otomatik fatura talimatı verilmesi, kredi kartı kullanılması, kredi ürünlerinden yararlanılması veya başka emeklilerin bankaya yönlendirilmesi yer alabiliyor.
Söz konusu işlemler, temel promosyondan farklı olarak bankaların ek avantaj kampanyaları kapsamında talep edilebiliyor.
EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli banka promosyonu başvuruları, maaşın alındığı veya taşınmak istendiği bankanın sunduğu kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Emekliler mobil bankacılık, internet bankacılığı, telefon bankacılığı veya doğrudan banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapabiliyor.
Başvuru sırasında 3 yıl boyunca ilgili bankadan maaş alınacağına ilişkin taahhüt veriliyor.
Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra promosyon ödemesi emeklinin maaş hesabına yatırılıyor.
EMEKLİ PROMOSYONU ALANLAR BANKA DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?
Emekli promosyonu kapsamında 3 yıllık taahhüt verilmesi, bu süre boyunca banka değiştirilemeyeceği anlamına gelmiyor.
Emekliler, taahhüt süresi dolmadan da mevcut bankalarından ayrılarak farklı bir bankaya maaşlarını taşıyabiliyor.
Ancak bu durumda daha önce alınan promosyonun kullanılmayan süreye karşılık gelen bölümünün iade edilmesi gerekiyor.
İade tutarı, alınan promosyonun 36 aya bölünmesi ve taahhüdün kalan ay sayısıyla çarpılması yoluyla hesaplanıyor.
Örneğin promosyonun üzerinden geçen süre arttıkça geri ödenmesi gereken tutar azalıyor. Böylece emekliler kalan süreye ilişkin ödemeyi iade ederek farklı bir bankanın kampanyasına geçebiliyor.
EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU SEÇİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bankalar arasındaki promosyon rekabeti emeklilere farklı seçenekler sunarken, kampanyaların koşullarını dikkatli incelemek gerekiyor.
Özellikle yüksek tutarlı banka promosyonu tekliflerinde karşılıksız nakit ödeme, ek koşullara bağlı ödüller ve faizsiz kredi imkanları ayrı ayrı değerlendirilmeli.
Kredi kartı harcama şartları, otomatik ödeme talimatları ve diğer bankacılık ürünlerine ilişkin yükümlülükler de kampanyanın toplam avantajını etkileyebiliyor.
En yüksek promosyon veren bankayı belirlerken yalnızca ilan edilen toplam tutara değil, emeklinin hesabına geri ödemesiz olarak yatırılacak miktara ve sözleşmede yer alan şartlara bakılması gerekiyor.