AÖF öğrenci affı kayıt tarihleri: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihleri ne zaman sona erecek?
Anadolu Üniversitesi, 2026-2027 güz dönemi için AÖF öğrenci affı ve ikinci üniversite kayıt başvurularının sürelerini uzattığını açıkladı. Öğrenci affı kapsamında güz dönemi kesin kayıtlar 23 Ekim Cuma gününe kadar yapılacak. Peki ikinci üniversite kayıtları, güz dönemi kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihleri ne zaman sona erecek? İşte detaylar.
Eğitimde fırsat eşitliği ve yaşam boyu öğrenme anlayışıyla yükseköğretime erişimi kolaylaştıran Anadolu Üniversitesi, öğrencilerin ve adayların kayıt işlemlerini tamamlayabilmeleri için ek süre tanıdı.
AÖF öğrenci affı güz dönemi kesin kayıtlar ne zama sona erecek?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrenci affı kapsamında güz dönemi kesin kayıt ve İkinci Üniversite kayıt işlemlerinin süresini öğrencilerden ve adaylardan gelen yoğun talep üzerine 23 Ekim Cuma gününe kadar uzattı. Güncellenen kayıt takvimine göre işlemler için son tarih ve saatler şöyle belirlendi:
AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zamana kadar yapılacak?
İkinci Üniversite kayıtları: 23 Ekim 2026, saat 17.00
AÖF güz dönemi kayıt yenileme son başvuru tarihi
Güz dönemi kayıt yenileme: 23 Ekim 2026, saat 22.00
AÖF sınav merkezi tercihleri ne zaman bitiyor?
AÖF sınav merkezi tercihleri: 23 Ekim 2026, saat 23.59
AÖF öğrenci affı İkinci Üniversiteye kayıtları nereden yapılacak?
AÖF öğrenci affı kapsamında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ile İkinci Üniversiteye kayıt yaptıracak adaylar işlemlerini aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Mevcut öğrenciler ise kayıt yenileme ve sınav merkezi tercihi işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlayabilecek.