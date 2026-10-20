KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM’nin 4 Ekim 2026’da düzenlediği KPSS ön lisans sınavının ardından binlerce memur adayı, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM sınav takviminde yer alan sonuç günü beklenirken adaylar, puanlarını sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. İşte 2026 KPSS ön lisans sonuçlarına ilişkin detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavının ardından, kamu kurum ve kuruluşlarında görev alma hayali kuran binlerce ön lisans mezunu aday sonuç açıklama tarihine kilitlendi. "2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM sonuç takviminde tarih belli oldu mu?" soruları arama motorlarında ilk sıraya yerleşirken, beklenen takvim detayları netlik kazandı.
2026 KPSS Ön Lisans Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Adayların merakla beklediği tarih ÖSYM’nin 2026 yılı Sınav Takvimi ile netlik kazandı. ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü erişime açılacak.
KPSS Ön Lisans Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren adayların adresine posta yoluyla basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sonuçlarını elektronik ortamda sorgulayabilecek:
Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr resmi internet adresinden ve ÖSYM Mobil uygulamalarından puanlarını öğrenebilecek.
2026 KPSS Ön Lisans Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim’de ilan edilmesinin ardından, kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı için tercih maratonu başlayacak.
ÖSYM tarafından yayımlanacak Tercih Kılavuzu doğrultusunda; kadrolar, kontenjan sayıları ve başvuru şartları açıklanacak. Adaylar puanlarına göre tercihlerini yine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapabilecek.