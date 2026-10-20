Selde kaybolan son kişi Ahmet Derin bulundu: İstanbul ve Kocaeli'de can kaybı 10'a çıktı

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Ahmet Derin'in cansız bedenine ulaşıldı. Derin'in cesedi, ekiplerin çalışmaları sonucunda saat 11.00 sıralarında Haliç'te bulunan Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bulundu.

Sağanağın ardından meydana gelen selde İstanbul'da ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken Derin'in cesedinin de bulunmasıyla arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Kocaeli'de de 3 vatandaş sel nedeniyle hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde meydana gelen sel sonrasında başlayan arama kurtarma çalışmaları kapsamında; 20.10.2026 Salı günü saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan İlçesi Altın Boynuz Sosyal Tesisleri açıklarında bir insan bedenine ulaşılmıştır. Yapılan incelemede cesedin, sel nedeniyle kaybolan Ahmet Derin’e ait olduğu tespit edilmiştir. Meydana gelen afette hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselmiş olup, arama - kurtarma çalışmalarına kayıp şahıs kalmadığı için son verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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