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İstanbul'da sel kayıpları artıyor

İstanbul'da sel kayıpları artıyor

04:00, 19/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 04:14, 19/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul'da sel kayıpları artıyor
Murat Babacanov

Ayazağa’da çarşamba günü yaşanan selde kaybolan Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov’un cesedi Haliç’te bulundu. Böylece felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Pendik’te de içinde üç kişinin olduğu araç sele kapıldı. M.D.E. kurtulurken bir kişinin cesedine ulaşıldı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, bir faciaya daha neden oldu. Pendik’te dere taşması sonucu içinde 3 kişinin bulunduğu bir araç sele kapıldı. Arama çalışmaları sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp bir kişi ise aranıyor. Sarıyer Ayazağa’da çarşamba günü yaşanan selde kaybolan 3 kişiden Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov’un cansız bedeni Haliç’te bulundu. Ayazağa’da kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

ARAÇ AKINTIYA KAPILDI

Günlerdir etkisini sürdüren sağanak dün Anadolu Yakası’nda hayatı felç etti. Pendik’te akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Göçbeyli Mahallesi’nde sele dönüştü. Mahalle içerisinden geçen Büyük Dere’nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi akıntıya kapıldı. Otomobilde bulunan M.D.E. kendi imkânlarıyla kurtulurken D.A. ve F.D. kayboldu. Çevredekilerin yardımıyla güvenli bölgeye çıkarılan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolan 2 kişi ve otomobilin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar dere yatağı boyunca ve denizde sürdürülürken kayıp kişilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ HALİÇ’TE BULUNDU

İstanbul Ayazağa’daki selde kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sarıyer Ayazağa’da kaybolan Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov’un cesedi Haliç’te bulundu. Böylece Sarıyer’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 14 Ekim’de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Ayazağa’da kaybolan Ahmet Derin (63) ve Haşim Ciritoğulları’nı (55) arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma arama kurtarma ve polis arama kurtarma ekipleri, dere ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dehşet anları

  • Selde kaybolan Ahmet Derin’in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Videoda görüntüleri kaydedenlerin “Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenler ise, “İçinde adam var. Allah'ım sen yardım et ya” dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Gözyaşlarıyla uğurlandı

  • Selde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Turgut Dursun'un (66) cenazesi toprağa verildi. Dursun için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Dursun'un yakınları katıldı. Bir oğlu ve bir kızı olan Dursun'un ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Dursun'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.

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Başlıklar :SelistanbulAyazağa
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