Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı? 19 Ekim Pazartesi için son durum
Sakarya'da yarın okullar tatil mi? Kentte dört gündür etkili olan sağanak yağış, sel ve su baskınlarına yol açarken öğrenciler ile veliler 19 Ekim Pazartesi günü için alınacak kararı merak ediyor. Sakarya Valiliği tarafından yeni bir okul tatili kararı açıklanmadı.
Sakarya'da 19 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?
Sakarya'da yarın okullar tatil mi sorusu, Karasu, Sapanca ve Karapürçek ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından gündeme geldi. 19 Ekim 2026 Pazartesi günü için Sakarya Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.
Kentte günlerdir devam eden kuvvetli yağış nedeniyle bazı yerleşim alanları su altında kalırken yollar ve tarım arazileri de olumsuz etkilendi. Yağışın ardından belediye ve ilgili kurumların müdahale çalışmaları sürüyor.
Karasu'da baraj taştı, su seviyesi 50 santimetreyi aştı
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi, dört gün boyunca etkisini gösteren kuvvetli sağanağın ardından taşkınla karşı karşıya kaldı.
Darıçayırı İçme Suyu Barajı'nın taşmasıyla mahalle merkezi, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri suyla kaplandı. Su seviyesi bazı noktalarda 50 santimetrenin üzerine çıktı.
Mahallede son beş ay içerisinde dördüncü kez sel yaşandığı belirtildi. Taşkın sırasında ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede vatandaşlar ve kurtarma ekipleri, geçişler için kepçe ve traktörlerden yararlandı.
Suların çekilmesinin ardından Darıçayırı Mahallesi yolu yeniden ulaşıma açıldı. Bazı sokaklarda su birikintileri bulunurken vatandaşların ev ve iş yerlerindeki temizlik çalışmaları devam ediyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, mahallede su içerisinde kalan bir traktörü de kurtardı.
Sapanca ve Karapürçek'te son durum
Sağanak yağış, Sakarya'nın farklı ilçelerinde de ulaşımı etkiledi.
- Sapanca: Yağışın ardından zarar gören Yanık Köprüsü ulaşıma kapatıldı. Sapanca-Kartepe arasındaki ulaşım alternatif güzergâhlardan sağlanıyor.
- Karasu: Karanlıkdere Mahallesi'nin yolu, derenin taşması sonucu suyla kaplandı. Tarım arazileri su altında kalırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
- Karapürçek: Taşan Kanlıçay Deresi, ekiplerin müdahalesiyle yeniden yatağına alındı. Dere kenarlarında şevlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, SASKİ ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarına devam ediyor.
Sakarya Valiliğinden tatil açıklaması geldi mi?
Sakarya'da yaşanan sel ve su baskınlarının ardından 19 Ekim Pazartesi günü için okulların tatil edilmesine ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.
Eğitime ara verilmesi yönünde yeni bir karar alınması durumunda belirleyici olan Sakarya Valiliğinin resmi duyurusu olacak.