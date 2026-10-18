Çatalca'ya mantar toplamaya gelen 2 kişi ormanda kayboldu: Saatler sonra bulundular

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Çatalca'nın Karacaköy bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Karacaköy'e gelen 2 kişi, mantar toplamak amacıyla ormana gitti. Bir süre sonra yönlerini kaybeden 2 kişiden uzun süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

ATV VE OFF-ROAD ARAÇLARIYLA ARAMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgede Karacaköy Jandarma ekipleri ve Karacaköy Off-Road Grub arama çalışması başlattı. ATV ve arazi araçlarıyla ormanda yapılan aramalar gece boyunca devam etti. Çekmeköy'den Çatalca'ya geldikleri öğrenilen 2 kişinin cep- telefonlarını da çocuklarına bıraktıkları öğrenildi.

SABAHA KARŞI BULUNDULAR

Ekipler saatler süren çalışmalar sırasında kaybolan kişilere ellerindeki megafonlarla "Sesimi duyan var mı", "Yanınıza geleceğiz" şeklinde çağrı yaptı. Arama çalışmalarının ardından kayıp 2 kişi, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ormanda bulundu.

'AKŞAMDAN BERİ ATEŞ YANIYOR'

1'i kadın 2 kişi ormanda ekipler tarafından ateş yaktıkları yerde kurtarılmayı beklerken bulundu.Kurtarılanlardan 1 kişi "Akşamdan beri bu ateş yanıyor yoksa burada kalamazdık "dedi. İlk kontrolleri yapılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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