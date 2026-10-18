İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi
13:29, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 13:36, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
İstanbul'da sel felaketinde son durum: Can kaybı arttı
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı sayısı 5'e yükseldi. Kayıp olarak aranan bir kişinin cansız bedeni Haliç'te bulundu.
Sel sonrası bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken ölü sayısının 5'e yükseldiği kaydedildi.
CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ
Kağıthane'de yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un (30) cesedine Haliç'te ulaşıldı.
Ayazağa'da sel felaketi sonrası kaybolan 3 şahsın arama çalışmalarında acı haber geldi. Haliç kıyısında arama çalışması yapan ekipler, Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine ulaştı. Cenazenin ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.
Kayıp 2 şahıs için arama çalışmaları devam ediyor.
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Başlıklar :son dakikaİstanbulsel felaketi