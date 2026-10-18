İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul’da trafik magandalığına hem para cezası hem men

İstanbul Zeytinburnu’nda D-100 Karayolu’nda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile araç sahibine toplam 336 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlenen sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün trafikten menedildi. Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.