İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da sel felaketinden etkilenen esnafların acil ihtiyaçlarının karşılanması için 80 milyon TL nakdi destek sağlanacağını açıkladı.

"Valilik koordinasyonunda esnafa ulaştırılacak"

Bakan Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul’da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon TL nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla, 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hükümetimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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