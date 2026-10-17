Ayazağa'daki selde kaybolmuştu: Aracının sürüklendiği anlar ortaya çıktı

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketinde kaybolan iki vatandaşı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Olay günü tağan Ayazağa Deresi çevresinde akıntıya kapılan Ahmet Derin’in (63) aracının sürüklendiği anlara ait cep telefonu görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Selin yaşandığı ilk gün çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, sel sularının ne kadar şiddetli aktığı ve Ahmet Derin'e ait otomobilin akıntıya kapılarak hızla sürüklendiği anlar net bir şekilde görüldü. Dehşet anları selin yıkıcı boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dere yatağının taşmasıyla birlikte çok sayıda ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı bölgede, sel sularına kapılarak kendilerinden bir daha haber alınamayan Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları’nı (55) bulmak için AFAD, emniyet ve arama-kurtarma ekipleri seferber oldu.

Ayazağa Deresi boyunca ve çevredeki kritik noktalarda dedektör köpekler ve özel ekipmanlarla yürütülen arama faaliyetleri hızı kesilmeden devam ederken, kayıp ailelerinin dere kenarındaki endişeli bekleyişi sürüyor.