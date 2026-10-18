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Ayazağa'da dere yatağındaki binalar yıkılıyor

Ayazağa'da dere yatağındaki binalar yıkılıyor

04:00, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 04:15, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Ayazağa'da dere yatağındaki binalar yıkılıyor
Ayazağa dere yatağı.

İstanbul’u vuran rekor yağışın en çok hasar verdiği Ayazağa Mahallesi’nde dere yatağındaki binaların yıkımına başlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, “Derelerin ıslahının önündeki engelleri açıyoruz” dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerine ‘Yarısı Bizden’ kampanyası veya TOKİ aracılığıyla dönüşüm olmak üzere iki seçenek sunulduğunu söyledi.

İstanbul’da etkili olan sağanağın sele dönüştüğü Ayazağa Mahallesi’nde, dere yatağını işgal ettiği ve taşkın riskini artırdığı belirtilen yapıların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yıkım çalışmalarının sürdüğü stadyum ve çevresindeki yapılar havadan görüntülendi. Görüntülerde, iş makinelerinin yapıların kaldırılması için yürüttüğü çalışmalar ve alanın dere yatağına yakın konumu yer aldı.

ISLAHIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa’da yaptığı incelemelerde dere ıslahının önünü açmak için yıkım kararı alındığını belirterek, “Bir Kur’an kursu, spor tesisi ve dükkânlar var. Bunların yıkımına başlıyoruz” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Sarıyer Belediyesi ve ilgili kurumların katıldığı afet koordinasyon toplantısında dere yatağındaki işgallerin kaldırılmasının kararlaştırıldığını aktaran Gül, çalışmaların vatandaşları mağdur etmeden yürütüleceğini söyledi.

MAĞDURİYETE YOL AÇMAYACAĞIZ

Yıkım sürecinde stadyumun hizmet vermeyi sürdürmesi ve Kur’an kursunun başka bir yerde yeniden yapılması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Gül, “Hem bir mağduriyete yol açmadan tedbirlerimizi alıyoruz hem de geciktirmeden bugün bunu yıkarak derelerin ıslahının önündeki engelleri açıyoruz” ifadelerini kullandı.

AFETZEDELERE 10’AR BİN LİRA ÖDEME

Selden etkilenen 5 bini aşkın kişinin hesabına ilk etapta 10’ar bin lira yatırıldığını açıklayan Gül, bu ödemenin zararların tamamının karşılığı olmadığını, acil ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapıldığını vurguladı. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AFAD kriterlerine göre ek ödemelerin yapılmasının planlandığını bildirdi.

KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR

Selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Gül, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde, jandarma, emniyet ve belediye ekiplerinin ise dere yatakları ve çevresinde arama yaptığını belirtti. Beykoz’da yaklaşık 320 ev ve 20 iş yerinin su baskınından etkilendiğini aktaran Gül, İstanbul genelinde temizlik, hasar tespiti ve normalleşme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

BEYKOZ’DA 320 EV HASAR GÖRDÜ

Beykoz’da da incelemelerde bulunan Gül, ilçede yaklaşık 320 ev ve 20 iş yerini su bastığını, istinat duvarları ve benzeri yapılardaki hasarların tespit edildiğini söyledi. İlçede can kaybı ve kayıp vatandaş bulunmadığını belirten Gül, zararların karşılanması ve temizlik çalışmalarının yürütülmesi için kurumların koordineli çalıştığını kaydetti. Şile’de ise acil afet koordinasyon ekibiyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İstanbul’da hafta sonu da yağış beklendiğini ancak çok şiddetli bir yağış öngörülmediğini belirten Gül, toprağın suya doyması nedeniyle heyelan ve yapı güvenliği risklerine karşı dikkatli olunmasını istedi.



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Başlıklar :Selayazağadere yatağıdavut gül
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