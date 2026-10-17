10 ilde turuncu alarm verildi: 26 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 10 il için turuncu, 26 il için sarı kodlu uyarı yaptı. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce’de kuvvetli yağış beklenirken vatandaşlara meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı" dedi.
İstanbul'a turuncu kodlu uyarı
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip etmeyi unutmayalım. Yarın 10 ilimiz için turuncu, 26 ilimiz için sarı kodlu uyarı bulunuyor. İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek olası olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.