Ağva sular altında: Selin bilançosu ağırlaşıyor, yollar tarım arazileri ve evler su içinde kaldı

Selden zarar gören araç sahiplerine uyarı: Kontrol etmeden kontağı çevirmek hasarı büyütebilir

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından sel sularına maruz kalan araçlarla ilgili uyarılarda bulunan Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, su baskınından etkilenen araçların kontrol edilmeden çalıştırılmaması gerektiğini belirtti. Dalkıran, "Araç dışarıdan sağlam görünse bile motor, elektronik sistemler ve güvenlik donanımlarında ciddi hasarlar oluşabiliyor. Yanlış bir müdahale, onarılabilecek bir sorunu çok daha büyük maliyetlere dönüştürebilir" dedi.