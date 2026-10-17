Sakarya’da büyük tahribat: Sel önüne kattığı her şeyi sürükledi, yollar hasar gördü ağaçlar devrildi

Kulübeler yıkıldı, toprak kaymaları yaşandı





Dereköy Mahallesi’nde selin etkisiyle çok sayıda yapıda hasar meydana gelirken, bazı kulübeler yıkıldı. Yağışın etkisiyle toprağın hareket etmesi sonucu çeşitli noktalarda toprak kaymaları yaşandı. Sel sularının taşıdığı taş, toprak ve molozlar çevreye yayılırken, yolların bazı bölümleri zarar gördü. Selin etkili olduğu güzergahlarda suyun önüne çıkan malzemeleri sürükleyerek ilerlemesi sonucu büyük tahribat oluştu. Yıkılan kulübeler, devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri ile çevreye yayılan molozlar, afetin boyutunu ortaya koydu.