Adapazarı ilçesi Poyrazlar Mahallesi'nden Çamyolu Mahallesi'ne kadar uzanan, içerisinde biriken atık maddeler nedeniyle yatağından taşan 7 kilometrelik sulama kanalına ekiplerce müdahale edildi.
Kanal içindeki maddeler kaldırılıyor
Çalışmalar kapsamında bölgeden, kanal içerisinde biriken ve suyun akışını engelleyen maddeler ile kanal suyunun yağmur suyu hattına karışmasına yol açan etkenler kaldırılıyor.
Kanalın temizlenip su akışının düzenlenmesiyle, özellikle yoğun yağışlarda yağmur suyu hattının taşıdığı yükün artması nedeniyle Güneşler, Rüstemler ve çevre mahallelerde meydana gelen su birikintilerinin önlenmesi hedefleniyor.
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