"Devletimizin kurumlarına, milletimizin birlik ve beraberliğine ve aziz şehitlerimizin hatırasına yönelik hiçbir hakaret ve provokatif girişim karşılıksız kalmayacaktır. Türk polisi; hukukun kendisine verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, devletimizin gücünü ve milletimizin huzurunu korumak için görevini kararlılıkla sürdürmektedir."