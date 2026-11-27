REYHANLI’DA TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışma kapsamında zanlının Reyhanlı ilçesindeki adresi tespit edildi. Düzenlenen müdahaleyle evinde etkisiz hale getirilen Mehmet Uğur Yumuşak, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şahsın 1 cinsel saldırı ve 2 tehdit-hakaret olmak üzere toplam 3 suç kaydının bulunduğu ortaya çıkarken, zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
EMNİYETTEN KARARLILIK MESAJI
Operasyonun ardından Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, provokatif girişimlere geçit verilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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