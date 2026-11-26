Eskişehir’de eğitim maksadıyla havalandıktan sonra kent merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi mevkiinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan iki askerin cenazeleri memleketleri Antalya’ya ulaştı. Kazada şehit düşen Hava Pilot Albay Mehmet Çöl ile Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ’ın naaşları, düzenlenen askeri törenle karşılandı.
HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI’NDA TÖREN DÜZENLENDİ
Antalya Hava Meydan Komutanlığı’nda gerçekleştirilen karşılama töreninin ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, konvoy eşliğinde baba ocaklarına doğru uğurlandı. Karşılama sırasında duygusal anlar yaşandı.
ŞEHİTLER BUGÜN ANTALYA’DA DEFNEDİLECEK
Helikopter kazasında şehit olan Hava Pilot Albay Mehmet Çöl’ün cenazesi, öğle namazının ardından Korkuteli ilçesine bağlı Bayatbademleri Mahallesi’nde toprağa verilecek. Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ ise ikindi namazını müteakip Uncalı Mezarlık Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Garnizon Şehitliği’nde son yolculuğuna uğurlanacak.
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