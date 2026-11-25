Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Malatya ve Eskişehir'deki askeri helikopter kazaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyor, taziyelerimi sunuyorum. Malum, 12 Kasım'da Malatya Yeşilyurt'ta bir başka askerî helikopterimiz kaza kırıma uğramış, dört askerimiz şehit düşmüştü. Sadece 12 gün arayla yaşanan bu iki elim kazanın araştırılmasına yönelik tahkikatlar başlatılmıştır. Bu inceleme ve araştırmalar en küçük bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tüm yönleriyle yapılacaktır. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin. Rabbim kahraman ordumuzun kahraman mensuplarının ayağına taş değdirmesin. Onları her türlü kazadan, beladan muhafaza buyursun." dedi.

'Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz'

Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olamayacağına vurgu yapan Recep Tayyip Erdoğan, "Değerli misafirlerimiz, şurası bir gerçek ki şiddet dünyanın neresinde olursa olsun, kime yönelik olursa olsun kötüdür. Telin edilmesi, lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Ama bundan daha fenası kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir. Kadına yönelik şiddet, çok net söylüyorum, vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır. Tabii burada şu ayrıma da dikkat çekmek durumundayım. Şiddet sadece kadına el kaldırmak, ona vurmak, cebri ve fiilî müdahalede bulunmak değildir. Şiddetin görüneni olduğu gibi çok daha sinsi, çoğu zaman fark edilmeyen, sessizce hayatları karartan biçimleri de vardır. Mesela bir kadını sırf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakmak, onu hor görmek, aşağılamak, iradesini yok saymak bir şiddet türüdür. Kadının emeğini sömürmek, alın terini değersizleştirmek, kadını bir meta olarak görmek şiddetin bir türüdür. Siyasi hayatı boyunca hep kadınlarla yol yürümüş, eşinden ve kızlarında hep destek görmüş bir siyasetçi olarak kadına şiddete karşı mücadelenin sancaktarlığını yapmayı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

"Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu devreye aldık"

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele meselesi geçmiş iktidarların radarlarının dışında kalıyordu. İlk kez bizim iktidarımız döneminde bu mesele ciddiyetle ele alınmaya başlandı. 2012'de ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu devreye aldık. 2014'deki değişiklikle cinsel suçlar için ön görülen cezaları artırdık.

Sadece şiddetle mücadele bağlamında değil diğer alanlarda da her zaman kadınların yanındayız. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını teşvik ediyoruz. Başörtüsü yasağı gibi kaldırdığımız nice yasakla kadınların eğitime, siyasete katılımında ciddi başarılar yakaladık.

“Bütün kadınlara şükranlarımı sunuyorum”

Kıymetli hanımefendiler, kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olan 25 Kasım'da bu anlamlı program vesilesiyle sizleri Milletin Evi'nde, bu gazi mekânda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Toplantımıza iştirak eden tüm hanım kardeşlerime, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında bir hususu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Asırlardır Anadolu'nun vatan yapılmasında, milletimizin bin türlü badireyi atlatıp hayatta kalmasında büyük emeği ve fedakârlığı olan ama çoğunun ismi bilinmeyen kadın kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Elleri öpülesi şehit annelerimiz başta olmak üzere, milletimizin bekası, birliği, dirliği, ülkemizin ve devletimizin istiklali için canlarından can veren bütün kadınlara şükranlarımı sunuyorum.

Reklam Reklam

“Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur”

Yine burada bir insanlık suçu olan kadına yönelik şiddet olaylarında hayatlarını kaybeden hanım kardeşlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, geride bıraktıklarına sabırlar temenni ediyorum. Aynı şekilde şiddete maruz kalmış tüm kadınlara geçmiş olsun diyorum. Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da ve komşumuz İran'da siyonist rejimin insanlık dışı şiddetinin kurbanı olan tüm kadınlara, tüm çocuklara Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Bu salondaki siz kıymetli misafirlerimizin yanı sıra, ülkemizde ve dünyanın farklı köşelerinde kadına karşı şiddetle mücadeleye omuz veren herkese en içten tebriklerimi, takdirlerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu mücadeleyi kimliklerin ötesinde bir insanlık mücadelesi olarak gören ve destekleyen herkesten Allah razı olsun.

Reklam Reklam

Gündem

AK Parti İstanbul İl Kadın Kollarından kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması