İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi ne yönelik ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma’, ‘Rüşvet’, ‘İrtikap’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şile Belediye Başkanlığı

Kabadayı ve Haluk Levent ’in kardeşi Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın 11'inci duruşması, Anadolu 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda saat 10.30’da başladı. Duruşmada, Özgür Kabadayı ve Berkant Acil’in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Tanık olarak duruşmada dinlenmesine karar verilen Haluk Levent, tutuklu bulunduğu Çorlu cezaevinden getirildi. Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

'YELİZ KAYA YERİNE BENİM TUTUKLANMAM GEREKİYOR'

Tanık olarak dinlenen Haluk Levent , "Yeliz Kaya benim asistanımdır. Tutuklandığı gün ben Hatay'da, Samandağ'da sörf merkezini açıyordum. O gün direkt avukatıyla da görüştüm. 'Hesaplarım benim tarafımdan kullanıldı, lütfen ifade etsin' dedim. Zaten savcılığa verdiği ifadede bütün hesapların benim tarafımdan kullanıldığını söylemişti kızımız. Sonra Şile Belediyesi dosyasında tutuklandı. Bu gizli saklı bir bilgi değil. 29 Mart 2025 tarihinde Ahbap Derneği'ni denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerine de Yeliz Kaya hesaplarının tarafımdan kullanıldığını, hatta 4 Nisan 2026 tarihinde Maltepe Vergi Dairesi'ne bizzat giderek Yeliz Kaya'nın hesaplarının tarafımdan kullanıldığını ifade ettim. Çünkü benim eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı.

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Bunun gibi birkaç arkadaşın üzerine hesaplar kullandım. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. Eğer tutuklu olarak hala yüce mahkemenizin bu dosyada bu hesaplar vasıtasıyla tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil, onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır. Kaldı ki kardeşim Berkant ile ilgili tüm mesajlarım mahkemenizin elindedir. Yüzlerce festival, organizasyon var. Bir tane bile mesajlarda rüşvet ya da herhangi bir ihale kapsamında bir beyan, bir ibare hiç yoktur, olmadı. Kardeşimle benim alacak verecek işim vardır. Yani hep borç alırım. Zaten ekonomik olarak piyasaya bu kadar borçlu olan bir insanın kardeşinden borç almama şansı doğanın, eşyanın tabiatına aykırı. Kendisi burada çok şerefli, çok onurlu, dürüst bir insandır. Ailenin yüz akıdır yani. Ben de ondan devamlı borç alırım. Hesap hareketleri incelendiğinde zaten tek kişi olmadığı ortaya çıkacaktır.

'AHBAP DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN BAŞARILI DERNEĞİ'

Haluk Levent , "Kardeşim Berkant'a Ahbap Derneği'nden 1 milyon lira para aktarıldığı günlerce konuşuldu. Hazır mahkemenize gelmişken bunu da ifade edeyim. Ayrıca kardeşimle bu dosyanın ilk kokusunun çıktığı günlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Sayın Başsavcımıza kadar gittim. 'Ben Haluk Levent olarak Ahbap Derneği Başkanıyım. Kardeşimle ilgili duyumlar aldım. Kardeşimi getirmek istiyorum' dedim. Kardeşimi savcımıza kadar gönderdim. 'Bir sorun varsa belediye ile alakalı anlat' dedim. Fakat 2 ay sonra bir operasyon oldu. Ben huzurunuzda Şile Belediye dosyası Ahbap ile ilişkilendirildiği için iki cümle daha ekleyeyim. 4,5 aydır cezaevinde tek başıma bir hücredeyim. Ahbap Derneği toplanan bağışların yüzde 94'ünü deprem bölgesine aktaran dünyanın en büyük ve en başarılı derneğidir. Çaldığım iddia edilen paralar yönetim kurulu kararı ile karar defterine işlenen paralardır. Alacak vereceklerim Ahbap Derneği ile karıştırılmıştır. Bu konuda da kamuoyunu bilgilendirmek istedim" dedi.

Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil duruşmada söz alarak ağabeyine seslendi, “6 aydır görmedim, özlediğimi söylemek istiyorum. Yarın doğum günün, doğum gününü kutlamak istiyorum. Seni seviyorum” dedi.

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