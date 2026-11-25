'YELİZ KAYA YERİNE BENİM TUTUKLANMAM GEREKİYOR'
Bunun gibi birkaç arkadaşın üzerine hesaplar kullandım. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. Eğer tutuklu olarak hala yüce mahkemenizin bu dosyada bu hesaplar vasıtasıyla tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil, onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır. Kaldı ki kardeşim Berkant ile ilgili tüm mesajlarım mahkemenizin elindedir. Yüzlerce festival, organizasyon var. Bir tane bile mesajlarda rüşvet ya da herhangi bir ihale kapsamında bir beyan, bir ibare hiç yoktur, olmadı. Kardeşimle benim alacak verecek işim vardır. Yani hep borç alırım. Zaten ekonomik olarak piyasaya bu kadar borçlu olan bir insanın kardeşinden borç almama şansı doğanın, eşyanın tabiatına aykırı. Kendisi burada çok şerefli, çok onurlu, dürüst bir insandır. Ailenin yüz akıdır yani. Ben de ondan devamlı borç alırım. Hesap hareketleri incelendiğinde zaten tek kişi olmadığı ortaya çıkacaktır.
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Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil duruşmada söz alarak ağabeyine seslendi, “6 aydır görmedim, özlediğimi söylemek istiyorum. Yarın doğum günün, doğum gününü kutlamak istiyorum. Seni seviyorum” dedi.
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