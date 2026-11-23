Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılanan 53 sanığın arasında, tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da bulunuyor; davada bazı tanıklar dinlenildi.
Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 11 tutuklu sanık katıldı, bunların arasında Özgür Kabadayı da yer aldı. Müştekiler ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Tanoğlu, görüşmeleri anlattı
Müşteki olarak dinlenilen Hürriyet Bahadır Tanoğlu, iskan işlemleri için belediyeye müracaat etmesinin ardından belediyenin imar kadrosunun değiştiğini söyledi. Projesinde her şeyin tam olduğunu ancak onay gelmediğini anlattı.
Tanoğlu, bir süre sonra binanın kontrol edildiğini, kusur bulunmadığını ve iskan verileceğinin kendilerine söylendiğini aktardı.
Bir süre sonra Tuncay Tolga Özçakmak ve Ali Şafak'la tekrar görüştüklerini kaydeden Tanoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Tanık Üst ve Tan dinlendi
Tanık olarak dinlenilen Ali Bayram Üst, mimarlık şirketinde satış elemanı olarak çalıştığını belirtti. Firmalarına Yeniköy'de yapılan 10 villalık bir iş geldiğini, gerekli çizimleri hazırlayarak ruhsat ve iskan işlemleri için belediyeye başvurduklarını söyledi.
Tanık Üst, belediyede 2-3 tane ruhsat dosyası bulunduğunu ve bunların bir süredir içeride beklediğini anlattı. Patronu Recep Üst'ün, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak ile Acıbadem'de bir kafede buluşarak bu dosyaları görüştüğünü de söyledi.
Üst, görüşmede Tuncay Tolga Özçakmak'ın 50 bin avro para talep ettiğini ifade etti. Bu olayların ardından durumu savcılığa bildirdiğini kaydetti.
Şile'de müteahhitlik yaptığını belirten tanık Vedat Tan, şunları anlattı:
Tan, aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen kimsenin kendisini aramadığını söyledi.
Tan, "Bunun üzerine Gülay Hanım'ı arayarak ev veya arazi satışıyla ilgili ne olduğunu sordum. Kendisi biraz daha süre istedi. Ben de kabul ettim. 10-15 gün sonra tekrar aradığımda bir pürüz olduğunu söyledi. İsterseniz bu işi sonlandıralım dedim. Ancak kendisi, 'Aynı şekilde devam edelim.' dedi. Bir saat sonra kardeşi Oğuz'un beni arayacağını söyledi." diye konuştu.
Oğuz Kaçmaz'ın akşam saatlerinde kendisini arayarak nerede olduğunu sorduğunu ifade eden Tan, şöyle devam etti:
"İnşaatta olduğumu söyledim. Daha sonra yanıma geldi. Kendisine çay ikram ettik. Kalabalık bir ortam vardı, gizli saklı bir durum söz konusu değildi. Oğuz Bey bana bir zarf içerisinde 100 bin dolar para verdi. Bundan sonraki işlemleri kendisiyle yürüteceğimizi, Gülay Hanım'ı aramamam gerektiğini söyledi. Ben de kabul ettim. Aradan 10-15 gün geçtikten sonra yine 100 bin dolar, bundan 10-15 gün sonra da 90 bin dolar verdi. Daha sonra tapuyu Gülay Hanım'a teslim ettim. 10 bin doları kapora olarak Özgür Kabadayı'dan aldım. İlk 100 bin doları, ikinci 100 bin doları ve son 90 bin doları ise Oğuz Kaçmaz'dan aldım. Ardından evi sattım."
Heyet, duruşmayı dinlenilemeyen tanıkların da dinlenmesi için yarına erteledi.
Kabadayı ve Kaçmaz'ın rüşvet aldığı öne sürülüyor
İddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlandı. 652 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanık yer alıyor.
İddianamede, 2024'te Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın, göreve başlamalarının ardından imar ve iskan işlemlerinin sonuçlanmasını bekleyen kişilerden işlemlerin tamamlanması karşılığında rüşvet aldığı öne sürülüyor.
İddianamede ayrıca 2024'te düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında yapılan ihalenin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı belirtiliyor.
İddianamede şu değerlendirme yer alıyor: "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır."
Kabadayı için 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis talebi
İddianamede, Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün, belediyenin yapacağı festivali rüşvet karşılığı sanık Berkant Acil'in firmasına vermek suretiyle örgüte gelir sağladığı kaydediliyor.
Bilirkişi raporuna göre 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesinde 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluştuğu, iddianamede belirtiliyor.
Sanık Kabadayı için "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Örgüt elebaşı olması nedeniyle Kabadayı'nın bütün eylemlerden ayrı ayrı da cezalandırılması isteniyor.
Tutuklu sanık Berkant Acil hakkında ise "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer 51 sanık için de 4 yıldan başlayıp değişen sürelerde hapis cezaları isteniyor.
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