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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı, yaklaşık üç saat sürdü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri şov peşinde koşmak dışında hiçbir şey yapmıyor, politika üretmiyor.

Türkiye ekonomisinin kazanımlarının altında istikrar var.

Refahımızı büyütmekte kararlıyız.

Büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz.

Bu ülkenin 70 sente muhtaç bırakıldığı o kötü günleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.

Bu ülkenin IMF'nin kapısını çalmak zorunda kaldığı günleri hepimiz çok iyi hatırlıyoruz.

Kızılelma ile insansız savaş uçağını envantere katan ilk ülke olduk.

24 yıldır Türkiye'yi böyle bir duruma hamdolsun düşürmedik.

"Balıklar ürküyor" diyenleri dinleseydik yeni teknolojiler üretemezdik.

Türkiye'nin en büyük şansı bu vizyonsuzların muhalefette, bizlerin de iktidarda olmamızdır.

Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'dir.

Bu hedefe ulaşmak için vizyonsuzlara aldırmadan çalışmalara devam edeceğiz.

COP31'i başarıyla icra ettik.

Çin'le yenilenebilir iş birliğine yönelik yaklaşık 15 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzalandı.

Uluslararası kalkınma bankalarıyla toplam 5,1 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı.

Bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecini ilmek ilmek dokuyarak büyük bir kararlılıkla ilerletiyoruz.

Herhangi bir yol kazası yaşanmaması için son derece titiz davranıyoruz.

Bunun müspet neticelerini de görüyoruz.

Sabotaj girişimlerinin hiç biri başarıya ulaşmadı.

Diyarbakır'ın bu yıl 2 milyon ziyaretçiyle rekor kırması bekleniyor.

Bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça turizmin, yatırım önündeki engeller de tek tek kalkıyor.

Ülkemizin kaybetmeye tahammülü kalmadı.

Bu millet artık kaybetmek istemiyor.

İttifak olarak biz de bunun çabası içerisindeyiz.

Omzumuzdaki emanetin gayet farkındayız.

Gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız.

Terörsüz Türkiye süreci sadece güvenlik politikalarından ibaret değildir.

Terör sorunu ortadan kalktığında Türkiye'nin bütün kronik sorunları çözülmüş olmayacak.

Dünya değiştikçe Türkiye değiştikçe toplumun beklentileri de değişecek ve bunlar siyaset kurumunun gündemine gelecek.

Ancak silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselenin çözümü de kolaylaşacak.

Silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü kolaylaşacak. Türk siyasetinde dönüm noktası olan '467' ruhunun korunmasına özel önem veriyoruz.

Sıkılı yumruklarla demokratik siyaset yapılmaz.

Siyasette oyunbozanlık, köprüleri yıkmak, mızıkçılık yapmak olmaz.

Siyasetin özü diyalogdur.

Kim katkı vermek isterse, kim bize bir çözüm önerisi getirirse biz bunun memnuniyetle karşılarız.

Sürece destek olan da köstek olan da hesabını milletimize verecektir.

14 mağaranın daha boşaltılması sağlandı.

Böylece Hakurk, Zap ve Metina etrafında mağaraların hemen hemen hepsi boşaltılmış oldu.

"(Fon soruşturmaları) Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız, ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz"

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