Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirdiği diplomasi trafiği çerçevesinde bölgedeki mevkidaşları ve üst düzey yetkililerle peş peşe telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
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