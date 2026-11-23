Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Emekliye refah payı düzenlemesi masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantıda 17 milyon emekliyi kapsayacak refah payı düzenlemesi ile en düşük emekli aylığı artışı, fon soruşturmasındaki son durum, Terörsüz Türkiye süreci ve ABD-İran gerilimi başta olmak üzere kritik başlıklar değerlendirilecek.