İstanbul trafiğini rahatlatmak için TEM Otoyolu'nun en kritik noktalarından Seyrantepe kesiminde yeni bir düzenlemeye gidildi. Ankara ve Edirne istikametlerinde emniyet şeritleri kaldırılarak yol kapasitesi artırıldı. Düzenlemeyle birlikte bölgedeki EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) kameralarının da devre dışı kaldığı bildirildi.
İstanbul'da sürücülerin en sık kullandığı güzergâhlardan TEM Otoyolu'nda artan trafik akışını rahatlatmaya yönelik yeni bir uygulama hayata geçirildi. Seyrantepe mevkisinde yapılan şerit düzenlemesiyle daha önce emniyet şeridi olarak kullanılan alanlar normal trafik akışına dahil edildi.
NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Çalışma kapsamında hem Ankara hem de Edirne yönündeki emniyet şeritleri kaldırıldı. Böylece özellikle Okmeydanı Bağlantı Yolu'ndan TEM Otoyolu'na katılım noktasında ve Seyrantepe geçişinde şerit sayısı 3'ten 4'e yükseltildi.
YENİ ŞERİTTE SOLLAMA KISITLAMASI
Yeni oluşturulan şerit, güzergâhtaki trafik kapasitesini artırırken sürücüler için bazı kuralları da beraberinde getirdi. Söz konusu şeritte belirli bölümlerde sollama yasağı uygulanıyor.
EDS KAMERALARI CEZA KESMEYECEK
Emniyet şeritlerinin normal trafik şeridine dönüştürülmesiyle birlikte yol kenarındaki EDS kameralarının bu alanı kullanan sürücülere yönelik ceza uygulaması da sona erdi. 5 Kasım'da alınan kararın yürürlüğe girmesiyle bölgede yeni trafik düzeni uygulanmaya başlandı.
HEDEF TRAFİKTE ZAMAN KAYBINI AZALTMAK
Şerit düzenlemesinin TEM Otoyolu üzerindeki Gaziosmanpaşa Kavşağı ile Seyrantepe Kavşağı arasındaki kesimi kapsadığı belirtildi. Yapılan çalışmayla trafik akışının hızlandırılması, sürücülerin yolda geçirdiği sürenin azaltılması ve yakıt tüketiminin düşürülmesi hedefleniyor.
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