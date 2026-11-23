Aslanın sahibi kim? Sarıyer Uskumruköy muhtarı açıklama yaptı

İstanbul Sarıyer'de ortaya çıkan ve yakalanması için ekiplerin seferber olduğu aslanın kime ait olduğu merak konusu oldu. Sosyal medyada bazı isimler gündeme gelirken Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, iddialara ilişkin açıklama yaptı.