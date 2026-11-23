Uygulama kapsamındaki aramalarda silahlar ve mühimmatlar ile bir miktar para ele geçirildi.

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği asayiş uygulamasında 28 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım'da aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik dron destekli denetim ve uygulama gerçekleştirdi.

Aramalarda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör, 86 fişek, 207 gram marihuana, 335 LSD emdirilmiş kağıt, 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 164 bin 950 lira, 210 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında 107 kişiye 188 bin 748 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 28 şüphelinin 16'sı "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından, 12'si ise çeşitli suçlardan aranan kişi olarak gözaltına alındı.

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Şüphelilerle ilgili emniyetteki işlemler devam ediyor.

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