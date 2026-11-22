Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına, sahilde dalgaların kıyıya vurmasıyla bekleniyor; fotoğrafta limanın ve denizin görünümü yer alıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulunarak olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Rüzgarın sabahtan itibaren etkisini artırması bekleniyor

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) rüzgarın; sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak bölgemizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-70 km/sa yer yer 80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Rüzgarın Marmara'nın güney ve doğusu ile Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kırklareli için sarı kodlu uyarı

Kırklareli için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Kuvvetli rüzgarın 23 Kasım Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren etkili olması ve yer yer saatte 80 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Uyarının aynı gün saat 20.00'ye kadar geçerli olacağı bildirildi.

Denizlerde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına

Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve fırtınanın salı sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

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Marmara'da da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak esmesi, aynı gün gece saatlerinde ise etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege'de fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'nin kuzeyinde ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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Denizlerde beklenen fırtına nedeniyle balıkçıların ve denizcilerin de meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri gerektiği bildirildi.

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