Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde yolcuları bıçakla tehdit eden şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda ilerleyen bir İETT otobüsünde bıçaklı tehdit olayı yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Otobüs Kavacık durağında durduruldu
Kavacık durağında durdurulan otobüste şüpheli H.Y. ekipler tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.
Kıyafetinin içine gizlediği bıçak, şüpheliden ele geçirildi.
H.Y. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "silahlı tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı; yapılan kontrolde şüphelinin 2,41 promil alkollü olduğu belirlendi.
H.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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