İstanbul'da 25-28 Kasım'da düzenlenecek 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Fuarı'nın detayları, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katıldığı basın toplantısında paylaşıldı.

Eyüpsultan'daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, fuarın bu yıl İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile TGTV'nin işbirliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Erdoğan, TGTV ile İDSB'nin kardeş kuruluşlar olarak yola çıkan iki çatı kuruluş olduğunu söyleyerek, "Bu sene bu uluslararası fuarı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın da katılımıyla biraz daha sivil toplum kuruluşlarının iç gelişimine odaklanacak şekilde düzenlemek istedik. TGTV olarak bu dönemde kendi üye kuruluşlarımızın gelişimine yönelik çalışmalara ağırlık vermekteyiz. Bunlardan bir tanesi de elbette yapay zekanın ve teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın hem yönetişim hem de hizmetlerini güçlendirme anlamında yapay zeka ve teknoloji ürünlerini etkin biçimde kullanmasını, siber saldırılara ve risklere karşı daha korunaklı yapılara sahip olmasını, idari ve mali sürdürülebilirlik açısından daha güçlü hale gelmesini önemsiyoruz." diye konuştu.

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Sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük alanında daha güçlü hale gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, gençlere yönelik faaliyetlerinde gönüllülüğe olan ilginin düşük olduğunu gözlemlediklerini dile getirdi.

Erdoğan, gençleri gönüllülük çalışmalarına dahil etmeye yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini, diğer taraftan da dünyadaki örneklerle uyumlu, güçlü bir gönüllülük mevzuatının oluşturulması amacıyla ilgili kurumlarla çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

"Sivil toplum kuruluşlarımızın kendi kabiliyetlerini güçlendirecek vizyonu ortaya koymayı hedefliyoruz"

Fuarın "Sivil Toplum 5.0" temasıyla çağın gerekliliklerine uyum sağlayan sivil toplum kuruluşları anlayışını öne çıkarmayı amaçladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

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"Türkiye'de TGTV olarak yaptığımız çalışmayı İDSB bünyesindeki uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarına da yaymak istiyoruz. Bir yandan yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarımızın birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışan bir fuar hüviyetini sürdürürken, bir taraftan yapılan paralel oturumlarla da sivil toplum kuruluşlarımızın kendi kabiliyetlerini, kapasitelerini güçlendirecek bir vizyonu ortaya koymayı hedefliyoruz. Bunun yeni ve güçlü bir başlangıç olmasını arzu ediyoruz İDSB ve TGTV birlikteliğinde"

Erdoğan, geçmiş dönemlerde yardım faaliyetlerinin daha ön plana çıktığını aktararak, "Bugüne kadarki fuarlarımızda belki biraz insani yardım teması ön plandaydı. Zira İslam dünyasında sivil toplum dediğimiz zaman evvelemirde akla da onlar geliyor zaten. Çünkü maalesef İslam coğrafyasının çeşitli yerlerinde hala temel hayati gereksinimlerini karşılamakla ilgili ciddi sıkıntıları olan çatışma bölgeleri başta olmak üzere insanlarımız var. Gazze'deki soykırımdan tutun Sudan'daki iç savaşa, Suriye'nin kalkınmasının getirdiği meselelerden tutun İslam dünyasının birçok bölgesinde yaşanan sorunlara kadar... Biz bir yandan bu insani yardım kuruluşlarımızın arasındaki dayanışmayı, eş güdümü ve çalışmalarındaki verimliliği güçlendirmeye çalışırken, diğer alanlarda da İslam dünyasında bir sivil toplum bilincinin yerleşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de başta eğitim olmak üzere birçok alanda sivil toplum faaliyetlerinin gelişme gösterdiğini dile getiren Erdoğan, bunun gelişmiş toplumlarda görülmesi beklenen bir sivil toplum hareketi olduğunu ifade etti.

İslam dünyasında ortak meseleler etrafında sivil toplum yapılanmasının daha güçlü hale gelmesini arzu ettiklerini belirten Erdoğan, düzenlenen fuarın bu hedefe katkı sağlayacağını düşündüklerini söyledi.

Erdoğan, "İslam dünyasında geçen yıl Müslüman ülkeler arasında ekonomik büyüklük itibarıyla birinci sıraya çıktı ülkemiz. Bu, işin ekonomik tarafı ama öbür taraftan da Türkiye'den her zaman bir ağabeylik, liderlik, önderlik beklentisi 2 milyarlık İslam aleminde var. Biz de bunun sivil toplum tarafında üstümüze düşeni yapmak istiyoruz. Bir taraftan kendimizi geliştirirken bir taraftan bizdeki uzmanlıkları bütün İslam alemindeki sivil toplum kuruluşlarıyla da paylaşmak istiyoruz. Sizin vesilenizle hem Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının hem de bu konulara ilgili insanların fuarımıza 25-28 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde katılmasını teşvik ediyoruz" diye konuştu.

"Arakan Müslümanlarının durumu içler acısı"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı sorunlar ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda üstlenmesi gereken role ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

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"Arakan Müslümanlarının yaşadıklarının bir soykırım olduğunu ve bunun bir devlet tarafından organize edildiğini mahkeme, Uluslararası Adalet Divanı kararlaştırmış oldu. Bu doğru bir adım. İnsanlık vicdanı açısından bir ümit ışığı. Ama öbür taraftan İsrail'in yaptığının da ne olduğuna dair fikir veriyor. Çünkü her şey gözümüzün önünde oluyor. Oradan ne bitti, burada ne olduğuna baktığımız zaman Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ile ilgili tutuklama emirlerini takip ettik, biliyoruz. O davaya bir örnek teşkil edecek olmasından dolayı da olumlu gelişme olarak görüyoruz. Gerçekten Arakan Müslümanlarının durumu içler acısı. Ne yapılabileceğine dair çok kolay cevabı da olmayan, sahaya iki kere gitmiş birisi olarak söyleyebilirim. O insanların yeniden Myanmar'a dönebilmeleriyle ilgili bir perspektif Bangladeş tarafında olmakla birlikte, o insanların buna sıcak bakmadığını görüyoruz. İnsanlar mülteci kamplarında yaşamaya devam ediyorlar. Onların da bir gelecek hakkı var"

"Farklı ülkelerden gelen kardeşlerimizle burada buluşup ortak meselelerimize çare arayalım"

İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal ise çarşamba günü 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı'nın kapılarını açacağını ve 28 Kasım'a kadar devam edeceğini söyledi.

Fuarda 60'dan fazla ülkeden 200'ü aşkın STK'yi ağırlayacaklarını belirten Akbal, "Bugün misafirlerimizi ağırlamaya hazırlandığımız İstanbul, bu coğrafyanın dört bir yanından gelen alimleri, fikir insanlarını ve hayır sahiplerini buluşturmuş, yurdundan ayrılmak zorunda kalanlara kapılarını açmıştır. İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği olarak arzumuz, pergelin bir ucunu İstanbul'a sabitleyerek diğer ucuyla dünyanın dört bir yanına ulaşmaktır. İstiyoruz ki farklı ülkelerden gelen kardeşlerimizle burada buluşup ortak meselelerimize çare arayalım. İstanbul'da kurduğumuz dostluklar, ülkelerine döndüklerinde bütün insanlığın hayrına yapacağımız işlere vesile olsun" diye konuştu.

İnsanlık vicdanının ağır imtihanlardan geçtiği bir dönem yaşandığına dikkati çeken Akbal, Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırımda binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini belirterek, Filistin halkının kendi topraklarında özgür ve güvenli bir hayat sürme hakkını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dört gün boyunca eğitimden sağlığa, insani yardımdan afet yönetimine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların projelerini tanıtacağını ve panellerde saha tecrübelerini paylaşacağını anlatan Akbal, şunları söyledi:

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"'Sivil Toplum 5.0' temasıyla düzenlediğimiz fuarımızda, insanlara daha iyi hizmet verebilmek için bilgiden ve teknolojiden nasıl yararlanabileceğimizi ele alacağız. Bir yardım çalışmasında hangi mahalleye neyin ulaştığını zamanında bilirsek bir sonraki yardımı da doğru yere yönlendirmiş oluruz. Fuarda yapay zekanın sahadan gelen bilgileri derlemede, gönüllüleri tecrübelerine uygun görevlere yönlendirmede nasıl kullanılabileceğini konuşacağız"

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