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Yangın, saat 09.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi 145. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, binanın 3’üncü katındaki dairede yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen kadın ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkelenen kadın, binanın çatısında yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla bağlantılı 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

"EVİ ATEŞE VERDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Parkta otururken dumanların çıktığını fark eden Özmen Filiz, "İnsanlar toplanmıştı. Onlardan duyduğuma göre, burada anne babasıyla kavga etmişler. Çocukları hap kullanıyormuş. Aileleri başa çıkamamışlar. Annelerini ambulansla hastaneye götürmüşler. Anneleri geldikten sonra evi ateşe verdiğini söylediler. O şekilde yangın çıkmış" dedi.

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Esenler'de ailesiyle tartıştığı iddia edilen kadının çatıda çıkardığı yangın, bitişikteki binanın çatısına sıçradı; yangının çıktığı 4 katlı binanın çatısı ve kül olmuş çatı katı görülüyor.

Esenler'de ailesiyle tartıştığı iddia edilen kadının çatı katında çıkardığı yangın, bitişik binanın çatısına sıçradı.

Esenler'de ailesiyle tartıştığı iddia edilen kadının çatıda çıkardığı yangın, bitişikteki binanın çatısına sıçradı.

Esenler'de ailesiyle tartıştığı iddia edilen kadının çıkardığı yangının ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 2 şüphelinin gözaltına alınması sürecinde görev başında.

DHA Esenler'de ailesiyle tartıştığı iddia edilen kadının çatı katında çıkardığı yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

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