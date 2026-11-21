Öğretmen Muhittin Fehmi Özgen ve öğrencilerinin 1953 yılında Bolu’da oluşturduğu 75 kutuluk tarihi bitki koleksiyonundan günümüze yalnızca 5 kutu ulaştı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) korunan 5 kutuda, o dönem İskoçya’da sergilenen koleksiyondan geriye kalan 600 örnek bulunuyor.

BAİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi’nde 30 yıldır Bitki Sistematiği alanında çalışan Prof. Dr. Nursel İkinci, “Burada gördüğünüz 5 kutu, bunlar 1953 yılında başlayarak 1961-63 yıllarına kadar Bolu çevresinden toplanmış bitki örneklerinden oluşuyor. Burada ilginç olan üniversitelerde verilen eğitim kalitesinde bir koleksiyon oluşturulmuş olması” dedi.

Koleksiyon Edinburgh’a gönderildi

Bolu’nun bitki, kayaç ve fosil örneklerini 1953 yılında başlattığı çalışmalarla bir araya getiren Özgen, Bolu Kız Öğretmen Okulu’nun kurucu öğretmenlerindendi. Özgen, öğrencileriyle birlikte Bolu ve çevresinde gerçekleştirdiği arazi incelemelerinde topladığı böcek, kayaç, bitki ve fosil örneklerinden bir koleksiyon oluşturdu.

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Koleksiyon, İskoçya’nın Edinburgh kentindeki dünyaca ünlü herbaryum merkezine gönderildi ve orada sergilendi. Günümüze ulaşan örnekler, emekli tarih öğretmeni Mehmet Tunçkol tarafından kurtarılarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi herbaryumuna bağışlandı.

Prof. Dr. Nursel İkinci’nin gözetiminde korunan 5 kutuda 600 örnek bulunuyor.

Özgen’in oluşturduğu herbaryumun kendilerine 2006 yılında ulaştığını söyleyen İkinci, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin herbaryumunda bulunuyoruz. Bizim üniversitemizin herbaryumu 2001 yılında kuruldu. Ancak 2006 yılında bizim elimize çok değerli tarihi bir koleksiyon ulaştırıldı, emekli tarih öğretmeni Mehmet Tunçkol tarafından” ifadelerini kullandı.

DHA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi herbaryumunda korunan, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen'in 1953'te Bolu'da oluşturduğu tarihi bitki koleksiyonundan kalan bitki örnekleri

DHA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi herbaryumunda korunan, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen'in 1953'te başlattığı koleksiyondan kalan bitki örneği

DHA BAİBÜ Herbaryumu'nda korunan, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen'in 1953'te Bolu'da oluşturduğu tarihi bitki koleksiyonundan bir örnek.

Koleksiyonun bir bölümü kurtarılamadı

İkinci, koleksiyonun kurtarılamayan bir kısmının da bulunduğunu söyleyerek, “Ve bunlar aslında bizde şu an 5 kutu var ve 600 kadar örneğimiz var. Ama bunlar zamanında 75 kutu olarak yapılmıştı. Ancak bunlar bize erişebildi. Bu bitki koleksiyonunun yanında böcek ve fosil, kayaç, değerli mineraller koleksiyonu da vardı. Onların akıbetini tam bilemiyoruz” dedi.

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DHA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi herbaryumunda korunan, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen'in 1953'te oluşturduğu tarihi bitki koleksiyonundan kalan 5 kutu

DHA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi herbaryumunda, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen ve öğrencilerinin 1953'te oluşturduğu tarihi bitki koleksiyonundan günümüze ulaşan kutular inceleniyor.

“İlk herbaryum gibi düşünebiliriz”

İkinci, “1953 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nde ancak Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerin kurumsal herbaryumları vardı. Yani burada neredeyse şunu diyebiliriz ki taşradaki Türkler tarafından kurulmuş ilk herbaryum gibi düşünebiliriz bunu.” diye konuştu.

İkinci, şöyle devam etti: “Mimarı, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen. Çok değerli bir öğretmen. 1952'nin sonunda Bolu'ya geliyor. Bu örnekleri, müzeyi oluşturuyor. Ancak öncesinde 1947 yılında daha önce öğretmenlik yaptığı Balıkesir Savaştepe'de de yine bir herbaryum kuruyor. Ancak onlar günümüze erişemedi maalesef”

DHA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde korunan, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen'in 1953'te oluşturduğu tarihi bitki koleksiyonundan kalan 5 kutu

DHA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde korunan, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen'in 1953'te oluşturduğu tarihi bitki koleksiyonunun 5 kutusu, Prof. Dr. Nursel İkinci'nin gözetiminde incelendi.

Özgen 2007’de üniversiteye davet edildi

İkinci, Özgen’in korunan herbaryumu yıllar sonra görme imkanı bulduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Şimdi bu eserler bize 2006 yılında ulaşmıştı. Hemen Muhittin Özgen'i bulma çalışmalarına giriştik. Okan Külköylüoğlu hocamız çok çaba harcadı bu konuda. Kendisine ulaştık ve 2007 yılında davet ettik onu üniversitemize, buraya bu herbaryumumuza geldi. Örnekleri kendisine gösterdiğimizde çok duygulandı. Gözleri doldu, ‘Beni tekrar dünyaya getirdiniz’ dedi ve umudu kesmişti. ‘Ben’ dedi ‘Bu örneklerin ben Bolu'dan işte 1960'lı yılların başında ayrıldığımda çöpe atıldığını düşündüm’ demişti. Onları böyle yaşatmış olmamız kendisini çok mutlu etti”

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DHA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi herbaryumunda korunan, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen'in 1953'te oluşturduğu tarihi bitki koleksiyonundan kalan 5 kutu, Prof. Dr. Nursel İkinci'nin gözetiminde bulunuyor.

DHA Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde korunan, öğretmen Muhittin Fehmi Özgen’in 1953’te oluşturduğu tarihi bitki koleksiyonundan kalan 5 kutu incelenirken

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