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Erzurum kent merkezinde maskeli bir şüpheli, kuyumcudan soygun yaptıktan sonra iş yeri sahibi iki kardeşi silahla yaraladı.

Kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnafın müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi.

Silah tehdidiyle altınlar poşete konuldu

Maskeli zanlı, kent merkezindeki bir kuyumcuya girerek çalışandan silah tehdidiyle tezgahtaki altınları poşete koymasını talep etti. Olay, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

İş yerinin üst katında kahvaltı yapan iş yeri sahibi Cem ve Cüneyt kardeşler, durumu güvenlik kamerasından görünce aşağı indi.

İlhami Erkılıç Anadolu Ajansı Erzurum'da bir kuyumcuya silahlı soygun girişiminde iki kardeşin yaralandığı olayda, çevredeki esnafın müdahalesiyle yakalanan şüphelinin polis ekiplerince alınmasının ardından olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

Kardeşler silahla yaralandı

Ateş ettiği kardeşleri yaralayan zanlı, kaçmaya çalışırken çevredeki esnafın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Soygun yapan şüpheli gözaltına alındı, yaralılar ise Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kardeşlerden birinin karın bölgesinden, diğerinin göğsünün üst kısmından vurulduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi edinilemedi.

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Kurşunlardan biri kuyumcunun karşısındaki bir mağazanın camına isabet etti, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İlhami Erkılıç Anadolu Ajansı Erzurum'da silahlı soygun girişiminin ardından kuyumcunun önünde toplanan polis ve esnaf, olay yerinde inceleme yaptı.

Esnaf olayı anlattı

İş yerinin kapısının önünde durduğu sırada silah sesi duyduğunu belirten esnaf Emre Aydoğan, "Soyguncu iki komşumuza silah sıktı, hırsızın yüzünü görmedim. Onlar da kendini korumak amaçlı soyguncunun üstüne gitti." dedi.

Esnaf Muhammet Gürler ise silahlı saldırgana arkadaşlarıyla birlikte müdahale ettiklerini anlattı. Gürler, "Kapının önüne çıktığımızda silahlı saldırgan iki kardeşe sıktı, biz de koşarak müdahale ettik. Etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

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Gürler, esnaf Murat Bektaş'ın arkadan vurmasıyla zanlının düştüğünü, silahı da kendisinin elinden aldığını sözlerine ekledi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, maskeli soyguncunun silahla kuyumcuya girmesi ve elindeki poşete vitrindeki altınları doldurtması yer alıyor. Görüntülerde ayrıca iş yeri sahiplerinin dükkana gelmesi, soyguncunun kaçarken iki kardeşle karşılaşıp silah çekmesi ve vatandaşların toplanması kaydedildi.

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