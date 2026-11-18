TÜİK verilerine göre Erzurum'da Ekim ayında konut satışları 1.156 ile geçen yılın aynı ayına göre 294 adet azaldı.

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Erzurum’da 2026 yılı Ekim ayında bin 156 konut satışı yapıldı.

İş yeri satışları 130’dan 104’e gerilerken, konut satışları geçen yılın aynı ayındaki bin 450 adetten 294 adet azaldı.

Konut satışları 294 adet azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim ayında Erzurum’da satılan bin 156 konutun 476’sı ilk el, 680’i ikinci el olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ekim ayında ise bin 450 konut satışı yapılmış, bunların 581’i ilk el, 869’u ikinci el olmuştu.

Konut satışlarındaki yıllık azalış böylece 294 adet oldu.

Eylül 2026’da ise Erzurum’da bin 195 konut satıldı.

Satılan konutların 528’i ilk el, 667’si ikinci el oldu.

Ekim ayında toplam konut satışları bir önceki aya göre 39 adet azalırken, ilk el satışlar 52 adet düşüş gösterdi, ikinci el satışlarda ise 13 adet artış yaşandı.

İş yeri satışlarında da düşüş

Ekim ayında Erzurum’da 104 iş yeri satışı yapıldı.

Bunların 36’sı ilk el, 68’i ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

İş yeri satışları, 2025 yılı ekim ayındaki 130 adetten bir yılda 26 adet azaldı.

Bir yıl önceki ekim ayında ilk el iş yeri satışı 35, ikinci el iş yeri satışı ise 95 olmuştu.

Erzurum’da Eylül ayında ise 159 iş yeri satışı yapıldı.

Satışların 49’u ilk el, 110’u ikinci el oldu.

Bir önceki aya kıyasla ekim ayında iş yeri satışları 55 adet azalırken, ilk el satışlarda 13, ikinci el satışlarda ise 42 adet gerileme oldu.

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