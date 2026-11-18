Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege’nin kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
- Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Marmara Bölgeleri ile Karadeniz ve Batı Akdeniz’in iç, İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara’nın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 16
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
- İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
- Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 22
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18
- Erzurum: Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
- Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 16
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