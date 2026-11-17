Günlük yaşam, Bolu'da öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak yağıştan olumsuz etkilendi.
Sağanak, kent genelinde etkili olurken öğle saatlerinde şiddetini artırdı.
Su birikintileri oluştu
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sürücüler, yollarda biriken sular nedeniyle araçlarıyla kontrollü ilerledi.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı.
Şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar da görüldü.
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